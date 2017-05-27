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〈北部〉武荖坑風景區 打造國際戶外教育基地

2017-05-27

向中央爭取1億2千萬經費

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣武荖坑風景區今年沒有辦綠色博覽會，縣府推動園區活化轉型，規劃為國際戶外教育基地，增設戶外體驗區、雨天集會場，打算把戶外體驗營隊納入宜蘭縣版本課程，讓國中學生學習野外求生技能，成為兼具品德與領導力的人才。

新加坡新建大型戶外訓練中心，推展戶外教育政策，把「戶外體驗教育」列為國定課綱，當地中小學畢業生，必須參加三次戶外教育課程。

三年內改善 增戶外體驗區

宜蘭縣政府今年二月至新加坡考察後，打算把星國戶外教育政策移植到宜蘭，武荖坑被列為國際戶外教育基地首選，縣府要向中央爭取一億兩千萬元，三年內改善園區設施，新增戶外體驗區，建置高低纜索、垂降場、攀岩設備，因應宜蘭多雨天候，也會新建雨天集合場，一併更新園區露營設備。

另外，宜縣府打算安排國中小學生，到武荖坑參加戶外體驗，設計成縣版課程，相關細仍待研議；縣府工旅處副處長池騰聯說，武荖坑基地交通便利、環境適宜，結合南方澳浮潛、東澳獨木舟、外澳衝浪，建構成完善戶外教育，促使地方運動產業深耕。

池騰聯說，戶外教育核心價值，是訓練孩子冒險犯難、永不放棄的精神，培養學生處理事情的能力，建立責任感、自信心、領導力等正面人格特質，宜蘭縣逐步朝向這個目標努力。

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  • 宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑風景區，縣府推動園區活化轉型，規劃為國際戶外教育基地。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑風景區，縣府推動園區活化轉型，規劃為國際戶外教育基地。（宜蘭縣政府提供）

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