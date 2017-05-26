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〈北部〉號稱全台最驚險／豐濱天空步道 暑假試營運

2017-05-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○一五年初完工的豐濱親不知子海上古道，有一段以強化玻璃及鋼骨攀附在斷崖上，被網友暱稱「全台最驚險天空步道」，但至今超過二年卻還沒開放，昨被花蓮縣議員質詢「拖這麼久？」縣府觀光處強調，確定今年暑假將試營運。

縣議員萬榮財昨在議會質詢，他說，縣議會去年專案報告曾到豐濱會勘，原本豐濱鄉公所、縣府還允諾「今年農曆春節會開放」，但承諾跳票，至今都過了半年多，到底現在進度到哪裡？是進度太慢？還是什麼問題，要求縣府說明。

縣府觀光旅遊處代理處長彭偉族說，去年會勘後因考量天空步道在網路很紅，由於隧道南北口都沒交通號誌，擔心貿然開放會有安全問題。經向豐濱鄉公所確認，目前最新進度是隧道南北二處紅綠燈已經裝好，現在進入測試中，測試完成後將報縣府道安會報審核，預計暑假將試營運。

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  • 豐濱鄉的天空步道掛在「親不知子斷崖」半山腰，底下就是波濤洶湧的太平洋。（記者花孟璟攝）

    豐濱鄉的天空步道掛在「親不知子斷崖」半山腰，底下就是波濤洶湧的太平洋。（記者花孟璟攝）

  • 豐濱天空步道都做好兩年，迄今還沒開放？縣府今天在議會總質詢時答覆議員質詢，強調今年暑假會開放。（記者花孟璟攝）

    豐濱天空步道都做好兩年，迄今還沒開放？縣府今天在議會總質詢時答覆議員質詢，強調今年暑假會開放。（記者花孟璟攝）

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號稱全台最驚險／豐濱天空步道 暑假試營運

二○一五年初完工的豐濱親不知子海上古道，有一段以強化玻璃及鋼骨攀附在斷崖上，被網友暱稱「全台最驚險天空步道」，但至今超過二年卻還沒開放，昨被…

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