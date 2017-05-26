〈北部〉頭份四八回味攝影 遊客捕捉感動奪冠
2017-05-26
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市「四八回味攝影比賽」結果出爐。頭份市長徐定禎說，今年報名件數多達五百六十一件。來自新北市李宜蘭以「舞動頭份」拿下冠軍，昨天由先生任台生代為領獎。任台生表示，兩人八年前曾參加過四月八系列活動，今年再次南下參與，鄉親的熱情令人感動。
任台生說，有朋友的果園在頭份濫坑里，卅年前開始常有機會到苗栗，逐漸和頭份建立情感，第一次參加四月八踩街活動在八年前，他回憶，當天下大雨，鄉親紛紛提供輕便雨衣給遊客，感受到濃濃的人情味。任台生表示，這次決定和妻子再回到頭份體驗地方盛事，並一起用相機記錄頭份鄉親熱情。得獎的畫面，是傳遞看見森巴舞者與市民熱情眼神交會有趣的一刻。
不管是用單眼相機還是手機等器材，頭份市長徐定禎說， 只要拍出有故事的照片，都很令人感動。尤其今年參賽件數比往年多出兩倍多，更是難能可貴。所有得獎作品，都將在公所一、二樓展出。希望明年四月八，民眾能繼續一起用鏡頭寫下屬於頭份的歷史。
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