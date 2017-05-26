〈北部〉竹科龍潭園區未回饋 鄭文燦允協調
2017-05-26
〔記者謝武雄／桃園報導〕「說好的回饋金呢？」市議員徐玉樹昨天在市議會質詢說，竹科龍潭科學園區從九十三年設置，原本承諾每年回饋地方一千萬元，但至今從未回饋，反而污染、製造噪音，對地方而言只是毒瘤；環保局長沈志修表示，三年來針對園區稽查一○一次，已開出七張罰單，市長鄭文燦也允諾協調回饋方式。
竹科：龍潭區沒申請
對此，新竹科學園區管理局副局長張金豐澄清說，竹科有竹南、龍潭、銅鑼、宜蘭等四個科學園區及新竹生物醫學園區，五個園區一年大約編列一千萬元回饋金，必須透過縣市政府、區公所提出申請，包含學校工程修繕、守望相助隊巡邏車都可以，龍潭區因為沒申請才沒有補助；他說，回饋金使用監督小組兩位成員是龍潭的里長，將請他們加強宣導。
徐玉樹表示，回饋辦法規定，園區周邊三公里為回饋範圍，龍潭有八個里被劃入，但長期來，八個里的里辦公室、學校都很破舊，龍潭科學園區也沒有協助修繕，口惠而實不至，龍潭科學園區隸屬中央單位，對地方不理不睬，十多年來在地方只是破壞環境而已。
龍潭科學園區面積七十六．一一公頃，目前有十家廠商進駐。
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