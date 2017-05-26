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〈中部〉檢察官當志工 助植物人原床泡澡

2017-05-26

〔記者黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕社會有愛！植物人到宅服務志工嚴重不足，虎尾行善會成員昨協助植物人原床泡澡，盼能招募更多志工加入；另有一群愛心人士義賣手工平安皂，為華聖啟能發展中心籌募交通車。

創世斗六分會表示，由於各分會安養床位有限，創世推動植物人安養及到宅雙軌服務，目前斗六分院安養有四十一位已滿床，後面還有十多人在排隊，到宅服務有一百一十二人。

虎尾行善會成員地檢署檢察官李文潔昨到個案阿桂阿嬤家當一日志工，協助護理師幫阿嬤泡澡，還替阿嬤修剪頭髮，希望能號召更多志工加入。

七十多歲阿桂阿嬤多年前中風又不慎在家跌倒成為植物人，兒子打零工收入微薄，原本有請老人養護中心協助看護，但因經濟負擔承重，只好由年近八十歲的丈夫專職照顧，創世斗六分院幾年前從社福機構轉介提供阿嬤到宅服務。

華聖啟能中心兩輛交通車，十二年車齡因使用頻率太高，里程數超過卅五萬公里，為了安全及照顧更多憨兒，中心發起募款，中心主任劉振旺說，舊車引擎損壞嚴重，去年曾發起小豬募款，只募得二萬多元，距離目標仍一大段距離。

雲林縣長李進勇昨天到中心為孩子加油打氣，陪大家DIY製做手工皂，一名孩子的母親罹癌化療中，擔心孩子未來，專程到中心感謝李進勇，也祈盼社會大眾支持華聖。

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  • 虎尾行善會成員、雲林地檢署檢察官李文潔昨天當創世一日志工，到宅協助植物人原床泡澡，呼籲大家加入創世到宅服務志工。（記者黃淑莉攝）

    虎尾行善會成員、雲林地檢署檢察官李文潔昨天當創世一日志工，到宅協助植物人原床泡澡，呼籲大家加入創世到宅服務志工。（記者黃淑莉攝）

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