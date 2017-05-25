〈南部〉端午連假》鹿耳門天后宮 送香包、文昌筆

2017-05-25

〔記者蔡文居／台南報導〕端午節四天連續假期，鹿耳門天后宮推出端午節「天中辟邪」系列活動，發送香包、立蛋、取午時水及跋杯送文昌筆等，邀請大家來鹿耳門天后宮與媽祖共慶端午佳節。

廟方說，廿七日（週六）起至卅日端午節止共四天，舉辦發送香包、跋杯送文昌筆及藝文表演，端午節當天上午十一點至中午十二點，舉辦立蛋、取午時水活動。香包、文昌筆數量有限，送完為止，歡迎有興趣的民眾，來鹿耳門天后宮與開基鹿耳門媽共慶端午佳節。

鹿耳門天后宮說，農曆五月五日端午節，古人認為，當天得一年間天地正中之元氣，因此又稱「天中節」。「辟邪」則指「辟除邪惡」，取「驅邪逐惡」然後有「逢凶化吉」與「迎祥納福」之意，因此活動取名為「天中辟邪」。

天后宮說，第一天發送香包，時間上午十點半至下午三點；下午則有「顯宮國小國樂團」表演。第二天，跋杯送文昌筆，時間為上午十點至下午三點；下午二點半至四點半「黃尚樂團」表演。

第三天，跋杯送文昌筆及香包，發送時間上午九點至下午三點（限量發完止）。第四天，立蛋、取午時水，時間上午十一點至中午十二點。