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〈南部〉設立「毒防局」 綠藍議員不同調

2017-05-25

綠軍贊成專責統籌

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會昨審議市府組織自治條例，針對增設毒品防制局修正草案，綠軍主張專責統籌、有效防毒，藍營質疑疊床架屋、效益不大，至晚間六點會議時間結束後仍無共識，今續討論。

藍營質疑疊床架屋

高雄市長陳菊五月初宣布，市府將於明年一月一日率先全國成立一級機關「毒品防制局」，統籌規劃反毒策略，展現高雄對毒品危害防制的決心。

因涉及市府組織編制，市府提案修正高市府組織自治條例，由原本廿九個局處再增加毒防局，成為卅個局處，經議會法規委員會審議後交大會公決。

議會昨進行二、三讀審議，市府人事處說明，初步將規劃三科一室，分別是綜合規劃、研究、處遇輔導等三科，加上秘書室，總員額七十餘人（含中央補助卅六員），每年預算約八千萬元。

人事處指出，以往毒品防制工作由毒品防制中心負責，該中心屬任務編組，各局處參與人力多為兼辦性質，毒防局為專責單位，可統籌相關事務，主要任務包括杜絕校園吸毒、輔導吸毒者順利戒毒並重返社會。

藍、綠陣營對此議題有許多討論，陸續有七位議員登記發言，綠軍主張專責統籌，可以讓防毒成效更顯著，藍軍強調支持反毒政策，但毒防局組織架構與現階段毒防中心相似，疊床架屋，預期效益讓人質疑。

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