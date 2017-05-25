〈南部〉台東國慶煙火 搭配熱氣球光雕
2017-05-25
〔記者黃明堂／台東報導〕國慶煙火今年首度在台東施放，光施放煙火就要花掉一千萬元，縣府並將策劃熱氣球光雕等週邊活動，預算五百萬元。
首度在台東施放國慶煙火，引起台東民眾正反兩極熱烈反應，支持者認為可帶動台東國慶連假觀光，反對者認為燒錢製造空污，且火車票將更一票難求。
台東縣長黃健庭昨天說，一個多月前，蘇嘉全院長向他徵詢在台東放煙火，當時他表達機會難得，縣府願全力配合。
針對國慶煙火在國民黨執政的台東縣施放，縣議員陳志峰昨天質詢時說，綠營執政，還願意在藍營執政的縣辦國慶煙火，不分黨派的作法，給予肯定，縣府也要趕快動起來。
國慶煙火在台東施放，台東縣政府前晚率先發布這項訊息，立委劉櫂豪馬上在臉書寫下「一個多月前，櫂豪向蘇嘉全院長強力建議國慶煙火在台東舉辦」，立法院長蘇嘉全也在臉書呼應是「劉櫂豪委員向國慶籌備小組建議」。
黃健庭表示，由於國慶日是連假最後一天，原本縣府建議在十月九日晚間施放，但考量到總統行程，仍維持十日當晚，目前構想將煙火結合台東最擅長的熱氣球光雕。
縣府民政處長顏志光表示，煙火將在卑南溪出海口的南岸堤防施放，由軍方負責，煙火有一百公尺高，遠方即可看到，時間半小時，這部份要花一千萬元；在志航基地設主舞台區及熱氣球光雕，這部份一個多小時，經費五百萬元。均由中央補助。
黃健庭盼台鐵及早規劃列車，讓全國民眾順利到台東看煙火，也不影響台東人日常生活。
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