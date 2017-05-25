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〈台北都會〉保護內寮濕地原生種斑龜 標誌提醒減速

2017-05-25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆安樂區內寮濕地有台灣原生種斑龜，常會趴趴走、尋找適當棲地產卵，一個多月前有隻母龜被車輛輾死，讓濕地志工心痛，內寮里辦公處和安樂區公所最近在內寮濕地前豎立獨特的「烏龜標誌」，提醒民眾減速慢行，保護斑龜。

母龜產卵期遭車輾死

市議員洪森永和內寮里長陳玉慧說，從八年前開始，陸續有原生種斑龜在內寮濕地生活，現在經常可見五、六隻。每年春末夏初氣溫回暖，就進入斑龜的產卵期，從四月延續至六月，此時母龜會趴趴走，尋找適合產卵處所；濕地志工發現，濕地邊有個沙坑，是母龜產卵地點之一，今年四月初起，志工輪流在沙坑做土壤溫度與濕度調查，為斑龜的繁殖留下紀錄。

不料，四月中有隻母龜在馬路上遭車輾斃，志工在破碎的龜殼下發現有卵，難過不已。

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，斑龜在IUCN國際自然保育聯盟是列為瀕臨絕種的保育類動物，且近年來遭外來種的巴西龜威脅，有逐漸減少趨勢，亟需保育。

志工除了記錄斑龜繁殖過程，內寮里辦公處和安樂區公所最近在濕地前、武隆街一一三巷口豎立「烏龜出沒 車輛慢行」標誌，提醒駕駛經過時放慢車速，保護趴趴走的斑龜，民眾看了也覺得有趣。

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  • 基隆內寮濕地有台灣原生種斑龜，濕地前豎立「烏龜標誌」，提醒民眾減速，保護產卵母龜。 （記者盧賢秀攝）

    基隆內寮濕地有台灣原生種斑龜，濕地前豎立「烏龜標誌」，提醒民眾減速，保護產卵母龜。 （記者盧賢秀攝）

  • 台灣原生種斑龜在基隆內寮濕地悠然生活。（記者盧賢秀攝）

    台灣原生種斑龜在基隆內寮濕地悠然生活。（記者盧賢秀攝）

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