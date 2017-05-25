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〈北部〉亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符

2017-05-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕首次有跆拳道國家隊到花蓮集訓，二○一七年第二屆亞洲少年跆拳道錦標賽國家代表隊，共廿六名男女選手昨起在花蓮集訓五天，由奧運金牌陳詩欣執掌兵符擔任總教練。

陳詩欣說，不僅注重選手體力、耐力，更著重策略與心理素質培養，希望下月初在越南胡志明市舉行的比賽旗開得勝。

陳詩欣也說，賽事採用「KPMP」電子護具，所以，集訓會加強重擊部分，同時，也會強化選手戰術與策略能力，希望能夠讓選手在最短時間內做出得分動作。

亞洲少年跆拳道錦標賽國家代表隊的廿六名小國手，從國小六年級到國二學生，共有男女各十三名選手，包括跆拳道對練項目男女各十名、跆拳道品勢項目男女各三名，昨起在國立東華大學美崙校區體育館展開五天的集訓，由總教練陳詩欣及六名教練進行密集課程。

國立東華大學去年暑假獲得體育署補助，在美崙校區啟動「培育二○二○東京奧運潛力選手．跆起一片天」專案計畫，整建美崙校區體育館作為跆拳道選手的培訓基地，而廿六名選手中包括花崗國中陳忻緹，化仁國小花語軒是陳詩欣的子弟兵。

陳詩欣說，選手們多是第一次代表台灣出國比賽，五天的集訓雖然很短，但仍希望凝聚選手們的向心力，以及團結、拚鬥的精神，最重要的是比賽時要懂得「享受比賽時的舞台」，就不會想到怯場，希望小選手們發揮初生之犢不畏虎的精神，把最好的一面表現在比賽場上。

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  • 跆拳道對打項目實力堅強，圖為國家代表隊女子隊長花蓮縣化仁國中國手花語軒（右）與隊友的練習。（記者花孟璟攝）

    跆拳道對打項目實力堅強，圖為國家代表隊女子隊長花蓮縣化仁國中國手花語軒（右）與隊友的練習。（記者花孟璟攝）

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