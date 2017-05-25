〈北部〉機捷小站人少 鄭文燦︰以前政府睡著了
2017-05-25
表示未完成沿線的都市計畫
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園大眾捷運公司前天在市議會備詢時，因機場捷運虧損累累及小站沒人搭，被多位議員指責，市長鄭文燦昨天在市政會議表示，桃捷公司的說明不完整，小站人潮少是因為過去中央和地方政府沒有完成沿線的都市計畫，在他積極爭取後，今年初才通過延宕多時的A10站都市計畫，「以前的政府睡著了！」
鄭文燦解釋說，八十五年機捷招標時，行駛路線是配合新市鎮的開發，但後來跟長生公司終止合約，九十三年重新招標後，沒有完成沿線車站的都市計畫，「不知道這是地方政府工作不力，還是中央審議太慢？如今拿這個來罵現在的桃園市府是不對的！」
他說，A11坑口站、A15大園站、A16橫山站及A20興南站幾乎都人煙稀少，A11、A15、A16站位於「桃園航空城」計畫範圍內，捷運站旁都是農地、沒有住宅，運量才比較低，這是正常現象，在他爭取後，A10都市計畫今年初已通過，市府交通局也規劃接駁公車，希望增加A10山鼻站運量，也疏導南崁地區壅塞的交通。
至於桃捷公司的資本額虧損到只剩四成、十二億元，鄭文燦說，桃捷公司董事長劉坤億、總經理陳凱凌的答覆根本是「迷霧森林」，沒有完整呈現效益與功能，「怎麼可以對議員唯唯諾諾？」
指資本額虧損 應是交通部責任
他說，資本額虧損大多來自通車前的六度延宕通車，應該是交通部的責任，目前營運不到三個月，「哪有軌道業剛起步就賺錢？」台北捷運也是六年才提重置經費，機捷通車後營運已大幅改善，平均日搭乘量達六萬人次，再加上廣告及附屬收益，六年達到收支平衡，這是可以穩健達成的目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除
屋主若未拆 一定進場執行 宜蘭縣政府鎖定縣內三棟重大違規農舍，列入首波拆除名單，其中，礁溪鄉違規農舍，屋主簽下切結書將自拆，拆除日期獲展延，…
網友回應
熱門新聞
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危
- 男排封殺黃培閎 出征世界聯賽
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 「瘸」厄文單節21分 最佳男主角
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改
- IKEA杯子突爆炸 北京女子被炸暈、受傷
- 釋憲挺同婚 外媒讚亞洲第一
- 碘太多或不足 都有害甲狀腺
- 朝野共識 政黨募黨員 限16歲以上
- 挨2轟很歹勢 陳冠宇勝投飛了
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 殷仔肘傷注射PRP 恐休兵2個月
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 自由充電站╱PRP療法
- 《自由廣場》《北社論壇》若採陪審制，扁有罪或無罪？
- 解除一階限水？ 南水局：樂觀規劃
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 古蹟文創之旅 精障康復之友社區融合
- 嘉義連5震 最大規模5
- 亂吃胃藥 60歲大叔變波霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marriage equality advocates celebrate announcement
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 王夢麟怕失聲 不敢簽收唱酬訂金
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 《自由廣場》僑務委員會來函
- 台壽保1元買安聯8萬張保單 破局
- 喬事變搶劫 烏龍PO文誤會警方亂放人
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 被爆日本男友見父母 小胖說法是...
- 修法時程 朝野立委未有共識
- 小天后 哀戚返美
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 郭瑤琪案 檢察總長提非常上訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉機捷小站人少 鄭文燦︰以前政府睡著了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分