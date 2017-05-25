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〈北部〉機捷小站人少 鄭文燦︰以前政府睡著了

2017-05-25

表示未完成沿線的都市計畫

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園大眾捷運公司前天在市議會備詢時，因機場捷運虧損累累及小站沒人搭，被多位議員指責，市長鄭文燦昨天在市政會議表示，桃捷公司的說明不完整，小站人潮少是因為過去中央和地方政府沒有完成沿線的都市計畫，在他積極爭取後，今年初才通過延宕多時的A10站都市計畫，「以前的政府睡著了！」

鄭文燦解釋說，八十五年機捷招標時，行駛路線是配合新市鎮的開發，但後來跟長生公司終止合約，九十三年重新招標後，沒有完成沿線車站的都市計畫，「不知道這是地方政府工作不力，還是中央審議太慢？如今拿這個來罵現在的桃園市府是不對的！」

他說，A11坑口站、A15大園站、A16橫山站及A20興南站幾乎都人煙稀少，A11、A15、A16站位於「桃園航空城」計畫範圍內，捷運站旁都是農地、沒有住宅，運量才比較低，這是正常現象，在他爭取後，A10都市計畫今年初已通過，市府交通局也規劃接駁公車，希望增加A10山鼻站運量，也疏導南崁地區壅塞的交通。

至於桃捷公司的資本額虧損到只剩四成、十二億元，鄭文燦說，桃捷公司董事長劉坤億、總經理陳凱凌的答覆根本是「迷霧森林」，沒有完整呈現效益與功能，「怎麼可以對議員唯唯諾諾？」

指資本額虧損 應是交通部責任

他說，資本額虧損大多來自通車前的六度延宕通車，應該是交通部的責任，目前營運不到三個月，「哪有軌道業剛起步就賺錢？」台北捷運也是六年才提重置經費，機捷通車後營運已大幅改善，平均日搭乘量達六萬人次，再加上廣告及附屬收益，六年達到收支平衡，這是可以穩健達成的目標。

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  • 機場捷運部分小站人潮稀少，市長鄭文燦說，是因為過去的政府沒有配合推動都市計畫。（記者陳昀攝）

    機場捷運部分小站人潮稀少，市長鄭文燦說，是因為過去的政府沒有配合推動都市計畫。（記者陳昀攝）

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