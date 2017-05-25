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〈中部〉台74線太平至大里 地方促設南下匝道

2017-05-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台七十四線快速道路從太平區中山路到大里區德芳南路段，長達約六公里沒有匝道，多位市議員廿四日建議交通局，應增設南下匝道，縮短民眾行車時間。

長達6公里沒匝道 不便民

交通局長王義川表示，目前計畫於六順橋以南環中東路附近設置南下匝道，由於涉及私人土地徵收問題，將持續溝通。

市議員邱素貞、李天生、翁美春等人昨天在市議會表示，台七十四線的太平區中山路匝道距離下一個匝道約六公里，中間沒有匝道，若錯過中山路的匝道，駕駛就必須行駛六公里，在大里區德芳南路段下匝道，在平面道路迴轉後，再上快速道路，相當不便。

議員們指出，若是直接下中山路走平面道路，要到東區的振興路，因交通號誌太多且不連貫，就要開十五分鐘，對往來太平、東區一帶，耗費更多時間，因此希望在六順橋附近，增設南下匝道，提升民眾上下匝道交通便利性。

交通局長王義川表示，關於台七十四線東昇橋增設匝道，為讓土地徵收影響降到最低並有利加速推動，經評估將於六順橋以南環中東路附近設置南下匝道。

交通局長：徵地沒問題 即可設置

王義川表示，四月已與交通部公路總局啟動審查會議，市府正依會議結論儘速修正報告書，目前進度相當順利，將積極配合中央進行審查工作。

王義川指出，因台七十四線現況匝道間距與高架橋結構工程限制，評估較適合設置南下匝道的位置在六順橋以北環中東路一帶，考量沿線現況有密集住宅區，地上物以鐵皮工廠與民宅為主，若於該處設置匝道，土地徵收難度較高，將積極與民眾溝通，希望能儘速獲民眾同意施作，完工後讓當地交通更加便利。

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