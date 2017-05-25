〈中部〉鳥嘴潭人工湖開發爭議 林明溱要中央解套

2017-05-25

議員︰農民擬發動強烈抗爭

〔記者張協昇／南投報導〕已列入前瞻基礎建設計畫的南投縣草屯鎮烏溪流域鳥嘴潭人工湖開發案，目前正進行土地協議價購，惟縣長林明溱昨表示，依現行法令，鳥嘴潭人工湖興建，將導致烏溪線草屯、國姓、埔里和魚池等鄉鎮成為一級環境敏感區，使得沿線土地開發因而受到嚴格限制，中央若未能想辦法解套，縣府將堅決反對鳥嘴潭開發案。

議員簡賜勝昨在議會總質詢指出，鳥嘴潭人工湖開發案，水利署已進行土地協議價購，惟農民抱怨收購價格遠低於市價，蒙受損失，將不惜發動強烈抗爭，恐釀成另一起苗栗大埔事件，要求縣長林明溱幫忙農民爭取權益。

林︰若無合理價購 反對到底

林明溱表示，協議價購合理價格究竟多少，地方提出後，縣府會極力協助農民向中央爭取，惟該開發案衍生最嚴重的問題是，依現行法令，鳥嘴潭人工湖一旦被劃為水庫集水區後，烏溪流域沿線草屯、國姓、埔里和魚池等鄉鎮，都將如同集集攔河堰集水區範圍一樣，成為一級環境敏感區，使得沿線土地開發受到嚴格限制，嚴重影響民眾權益及區域發展。

林明溱強調，南投縣擁有濁水溪和烏溪兩大水利資源，因此中央總是取用南投縣的水資源造福外縣市，包括集集攔河堰及鳥嘴潭人工湖，其實主要都是供應雲林縣及彰化縣用水，但南投沿線鄉鎮市卻因而成為環境敏感區，可謂未蒙其利、先受其害，希望水利署和內政部能修法或想辦法解套，且應訂定回饋機制及合理價購徵收農民土地，縣府才會配合辦理土地徵收移轉等作業，否則，該人工湖開發案，縣府將堅決反對到底。