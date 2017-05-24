〈台北都會〉捲入弊案 基隆中山高中校長轉任失利
2017-05-24
轉八斗高中未獲支持 吳文貴將辦退休
〔記者俞肇福／基隆報導〕驚！基隆市立中山高中校長吳文貴昨天下午參與轉任八斗高中校長遴選作業，疑因去年捲入營養午餐弊案被調查，而未獲遴選委員支持，慘遭滑鐵盧；吳文貴步出會場時落寞表示，他將辦理退休。
基隆市教育處昨天下午在暖暖教師研習中心舉辦市立高中校長轉任遴選，暖暖高中校長鄭裕成參與第一場轉任中山高中校長作業，中山高中校長吳文貴參與第二場轉任八斗高中校長作業；原先規劃如果兩位校長順利轉任，空出的暖暖高中校長一職，教育處將於六月十六日辦理遴選。
教育處學前暨選聘科長楊永芬表示，新任高中校長遴選日期不變，新任高中校長遴選的學校則有暖暖高中、八斗高中，簡章明天公告。
調查局去年接獲檢舉偵辦中山高中營養午餐弊案，校長吳文貴涉偽證罪，獲緩起訴處分，但需繳交緩起訴金十五萬元；有教育界人士私下表示，吳文貴遴選失利，與捲入營養午餐弊案鬧得沸沸揚揚有關。
暖暖高中校長通過轉任中山高中校長
現任暖暖高中校長鄭裕成順利通過轉任中山高中校長，將於八月一日就職。
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