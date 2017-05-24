〈北部〉國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
2017-05-24
〔記者洪美秀／竹市報導〕台灣國際競走首金！新竹市十六歲小將鄔惟喬廿日代表台灣，參加在泰國曼谷舉辦的亞洲青少年（U18）田徑錦標賽女子五千公尺競走，以廿五分四十一秒卅六摘下金牌，成為台灣首位奪下國際女子競走金牌的選手。市長林智堅除表達是新竹之光，更感謝教練們的付出，讓體育選手在國際發光發熱。
金牌常客 永遠跟自己比
「我的對手，永遠是我自己！」就讀新竹高商的鄔惟喬表示，國小在教練彭鎮達的指導下開始接觸競走已有五年，「永遠跟自己比」是她的座右銘，她除在台灣練習，也到中國雲南進行高地訓練，這次賽事展現訓練成果，一舉超越中國選手，為台灣女子競走摘下首面金牌。
載熙國小教練彭鎮達說，鄔惟喬曾接觸過射箭及跳高，小五時轉入競走，從此獲獎無數，國中時已破大會紀錄，勇奪全中運三千公尺競走金牌，隔年又摘下全中運五千公尺競走金牌，今年在全中運一萬公尺競走再添一面金牌，是「金牌常客」。
市府教育處指出，載熙國小、光華國中、光武國中、成德高中及新竹高商為竹市田徑三級培訓長年努力付出，完整的制度讓選手從國小、國中到高中串連起完整的訓練機制，是田徑選手的「堅強後盾」。
教育處表示，競走選手必須保持前腳與地面接觸時不曲膝，且雙腳不能同時離地，因此選手必須利用髖關節帶動速度以維持平穩，是一項考驗速度、技術及意志力的運動。鄔惟喬的努力值得肯定，也期許她再接再厲，再添光榮。
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