〈北部〉家扶送愛心粽 16年不間斷

2017-05-24

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」昨天舉辦「粽香送溫情」活動，六十名志工從備料、綁粽到蒸煮親力親為，包出充滿溫暖與愛心的一千七百顆粽子，專車送到楊梅、大園、大溪、平鎮、觀音、龍潭、復興等區共八十五戶弱勢家庭。

「三餐都成問題了，怎麼會有時間包粽子？」這是受扶助家庭的端午節心情寫照，溫媽媽志工們知道受扶助家庭的心聲，從十六年前就發起「粽香送溫情」活動，十六年來，累計包了二萬多顆愛心粽，讓一千多戶受扶助家庭都能吃到。

志工隊成員賴秀芬、曾照惠於民國八十一年與家扶中心結緣，十六年前加入溫媽媽志工隊，年年參加包粽不中斷，看著受扶助家庭的孩子開心吃著香噴噴的粽子，是兩人最開心的事。

桃園家扶中心扶助主委張建隆表示，往年都是由志工媽媽與社工老師開車，將愛心粽送至各家戶，隨著戶數增加，人力略顯不足；福特六和汽車公司今年加入愛心服務行列，十四位志工開著七輛汽車組成愛心車隊，把愛滿滿、熱騰騰的粽子送到家。