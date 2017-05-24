〈北部〉家扶送愛心粽 16年不間斷
2017-05-24
〔記者李容萍／中壢報導〕桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」昨天舉辦「粽香送溫情」活動，六十名志工從備料、綁粽到蒸煮親力親為，包出充滿溫暖與愛心的一千七百顆粽子，專車送到楊梅、大園、大溪、平鎮、觀音、龍潭、復興等區共八十五戶弱勢家庭。
「三餐都成問題了，怎麼會有時間包粽子？」這是受扶助家庭的端午節心情寫照，溫媽媽志工們知道受扶助家庭的心聲，從十六年前就發起「粽香送溫情」活動，十六年來，累計包了二萬多顆愛心粽，讓一千多戶受扶助家庭都能吃到。
志工隊成員賴秀芬、曾照惠於民國八十一年與家扶中心結緣，十六年前加入溫媽媽志工隊，年年參加包粽不中斷，看著受扶助家庭的孩子開心吃著香噴噴的粽子，是兩人最開心的事。
桃園家扶中心扶助主委張建隆表示，往年都是由志工媽媽與社工老師開車，將愛心粽送至各家戶，隨著戶數增加，人力略顯不足；福特六和汽車公司今年加入愛心服務行列，十四位志工開著七輛汽車組成愛心車隊，把愛滿滿、熱騰騰的粽子送到家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議
憂觀光局開放飯店業者搶生意宜蘭縣頭城鎮烏石港十家賞鯨業者，擔心交通部觀光局開放五結鄉綠舞國際觀光飯店百噸客輪停泊龜山島，壓縮他們的生意，昨發…
網友回應
熱門新聞
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 基層軍官荒 立委提案延長尉官服役年限
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 中職唯二太魯閣族 曾陶鎔盼明星賽返鄉
- 佈局印度 鴻海擬在班加羅爾設廠
- 東亞錦標賽12人名單 下週有譜
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 七項全能向嘉莉封后 我共奪6金
- 王丹／【洛杉磯傳真】 一個中國女演員
- 最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Grand justices to rule on Civil Code
- 宏達電醫療人工智慧 DeepQ導入虛擬實境
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 台灣3部片 入選台法合製片計劃
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 冷血鴛鴦拐街友結婚 狠殺詐保
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
- 黑幫賣車誘押房 沒給車已築債493萬
- 中職加盟門檻5.8億╱工會︰球團變多 球員才有舞台
- 自由廣場》消化香蕉 大家動動腦
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 在台詐百萬 4祈福黨遣返中國
- 豬價回跌了…冷凍肉商限購持續到端午前一天
- 今年本土首例登革熱 基因定序改判境外移入
- 檢傳林奕含同學 蕭永達控陳星漏稅
- 熱心伯敲車窗查賊 車主當他偷窺痛毆
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 延長工時超過上限 遠雄人壽挨罰
- Ella帥兒勁寶滿月 Selina封嬰兒界金城武
- 英下月大選「恐」變調
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 阿湯哥來了 一夜睡掉69萬
- 我拚實質參與WHA 與日雙邊會談
- 旅館變避難所 家長瘋尋孩子
- 司改分組決議： 擴大冤賠 建立扶助機制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉家扶送愛心粽 16年不間斷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分