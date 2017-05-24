〈北部〉竹南游泳館全票優惠120元 鎮民：一樣貴
2017-05-24
業者：鎮民三種票都八折
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮立游泳館委外營運風波不斷，上月底第九次招標才成功，業者近日張貼公告，六月十一日正式營運，但全票要一百八十元，引起不少鎮民熱議，質疑太貴！竹南鎮公所說，價格若太低，廠商會沒意願經營。業者則解釋，是海報誤植。
業者再次強調，全票一百五十元、學生票一百二十元、半票一百元，以上三項竹南鎮民都能再優惠八折，因此，全票折扣後只要一百二十元。
鎮民：公所說過最高百元
但不少竹南鎮民認為，全票打完折一百二十元，跟之前一樣貴，公所卻說過，鎮民最高只收一百元。
公所：利潤太低不利招標
鎮公所說明，原規劃確實是鎮民全票最高收一百元，因招標多次都沒廠商投標，進一步了解，大多業者認為價格壓太低沒利潤，不願經營。
業者說，已先開放民眾購買年票、套票，前兩百名購買年票民眾，除了各減一千元，還可獲手提袋、運動毛巾、排汗衫及寄物櫃免費使用。前兩百名購買一百張套票，也可再減一千元。
鎮公所說，票價太貴問題，會再與業者商談是否能更優惠。業者則說，場館如火如荼整修、清潔中，設備將全部換新，已打造大型3D海龜入口意象，希望提供更好的服務。
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