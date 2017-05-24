〈北部〉預定8月完工》中山高做隔音牆 竹北段塞爆

2017-05-24

〔記者廖雪茹／竹北報導〕國道一號約九十一公里附近的新竹縣竹北市興隆國小與居民，長期飽受噪音干擾，經立委林為洲等人協調，國道高速公路局辦理隔音牆工程，施工卻讓路段更加壅塞，用路人怨聲載道。高公局昨天說，整體工程預定八月完工，會加緊趕工，爭取進度提前。

國道一號新竹─竹北路段，平日尖峰時段十分壅塞，九十一公里側邊路肩二月起開工，塞車更加惡化，用路人紛紛打電話向相關單位詢問進度，還有不少人誤以為是路肩拓寬。

南下還要施工兩個多月

高公局北區工程處中壢工務段說，北上側邊隔音牆已在四月底完工，但南下路段側邊約一百五十公尺，開挖後才發現地層屬於較硬的鵝卵石構造，只好暫停，變更設計、改變工法，五月初才復工，完工時間將延後約兩個月至八月，總工程經費也追加到一千三百多萬元。

警方說，竹北市光明六路上匝道的車流，原本在上午八點多可逐漸疏緩，但受隔音牆施工影響，車速變慢，疏緩時間延至九點，遇雨天則更塞。