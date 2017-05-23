〈南部〉縣區合併後更享「福」 福利設施6年增154處
6年新增福利設施 比原市多59處
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄縣市於九十九年底合併，曾任社會局長的市長陳菊，積極拓展原縣的福利設施，從一百年統計至一○五年底，高雄在六年內共新增二四九處福利設施，其中原縣就佔了一五四處，比原市的九十五處還多五十九處，讓偏鄉居民更容易取得社福資源。
社會局統計，合併初期，高雄福利設施共四二九處，目前已有六七八處，增加二四九處，其類型包括老人社區照顧據點、日照與日托中心、實物銀行、育兒資源中心、社福中心、新住民中心及身障據點等等。
副局長葉玉如強調，高雄六十五歲以上老年人口已佔總人口將近十四％，因應「高齡化社會」成為首要目標，單是老人福利類的設施就增加一百處最多，其中原縣佔七十三處，讓偏鄉長輩方便利用。
社照據點增最多 社會救助類次之
葉玉如指出，老福類設施以「社區照顧據點」最多，透過舉辦學習課程、體適能活動、共餐、協助長輩當志工關懷慰問獨居或亞健康長輩等，都能促進長輩健康並延緩老化。
然後就是配合中央「一區一日照」政策，逐步落實各行政區都有日間照顧中心的目標，讓有失能、失智的家人獲得充分照顧。
增加第二多的福利設施為社會救助類，多達五十五處，其中原縣增加卅五處，比原市廿處還多，主要是設立「實物銀行」發放據點，讓偏鄉的弱勢家庭就近取得資源，不必到市區。
兒少福利類設施主要為育兒資源中心，原縣與原市分配均衡，各增加廿七處，盼能刺激生育率，緩解少子化問題。
葉玉如強調，鳳山區人口已破卅五萬，亟需多功能的福利設施，市府排除萬難，在五甲覓得土地，興建全新的「五甲社會福利服務館」，內有日照中心等兼容老幼的資源，提醒民眾善加利用。
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