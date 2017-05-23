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〈中部〉雨少產季慢1個月 綠竹筍價揚

2017-05-23

〔記者歐素美／台中報導〕端午節前後是綠竹筍盛產的季節，今年因雨水少、綠竹筍產季慢了約一個月，產量下降，價格略微上揚。目前正值盛產，如何挑選好吃的綠竹筍？潭子農會總幹事林淑茵說，綠竹筍要挑切面寬、筍身彎如牛角，筍尖「不見青」者為佳。

潭子區農會蔬菜第九班班長蘇武吉表示，台中市栽種竹筍的主要地區為潭子、豐原及大坑一帶，潭子區聚興里及新田里山區因屬砂質紅土、排水性佳，長年均溫在廿五度以下，環境得天獨厚，生產的綠竹筍口感綿密、筍子較白且吃起來甘甜。

潭子區農會總幹事林淑茵表示，今年因雨水少，綠竹筍產期較晚、產量也比較少，因上週下雨，最近才大量產出，目前價格每台斤約一百廿元，較往年同期高出約十元。她指出，挑綠竹筍最好選筍尖「不見青」、切面大、形狀略彎者為佳，農會並推出三台斤盒裝，提供冷藏鮮送！

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  • 潭子區農會以現採鮮送方式，推出盒裝綠竹筍。（記者歐素美攝）

    潭子區農會以現採鮮送方式，推出盒裝綠竹筍。（記者歐素美攝）

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