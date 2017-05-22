〈南部〉「衛武營童樂節」熱賣 追加3場次
2017-05-22
〔記者陳文嬋／高雄報導〕「二○一七衛武營童樂節」將自七月起推出二十九場展演活動及工作坊，開賣一週門票售出七成，緊急追加三檔作品共三場。一名自閉兒母親表示，前年帶孩子看完童樂節，身心變得開朗，去年卻搶不到票，今年一開賣就搶票，希望帶給孩子開心。
「衛武營童樂節」今年邁入第六年，以花露露的魔法實驗場為主題，將於七月一日至十六日推出二十九場展演活動及工作坊，包括光影偶戲、黑光劇、音樂劇與肢體互動劇場等，帶領學童透過想像力、感官冒險等，開啟藝文與探索精神。
沒想到門票開賣才一週，熱賣售出高達七成，營運推動小組緊急與國內、外團隊協商，敲定國際節目《爆炸銀河系》、黑光劇《親親水族館》與全新創作阿卡貝拉音樂劇《小安、金剛與學舌鳥》三檔作品追加共三場。
值得一提的是，今年開賣首日接到一名自閉兒母親電話，她說，前年帶孩子第一次欣賞童樂節，孩子看完變得很開朗，去年再買卻搶不到票，今年開賣首日就打進來購票，暑假能讓孩子很開心，直呼太棒了！
召集人簡文彬表示，童樂節累積好口碑，成為衛武營重要品牌節目，今年還沒開賣就有民眾詢問，帶給親子共享藝文活動，正是衛武營的核心價值；市府教育局主秘游淑惠指出，每年童樂節邀請國內、外團體，讓高雄處處開花、充滿驚喜，衛武營儼然是高雄藝術的發源地。
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