〈中部〉縣定古蹟竹山連興宮 修復工程開工

2017-05-22

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣定古蹟竹山鎮連興宮修復工程，中央同意補助經費，二十一日舉行開工典禮，縣長林明溱及地方各級民代均到場虔誠祝禱，祈求工程平安、順利，工期預定四百五十個工作天。

連興宮建於清乾隆二十一年（西元一七五六年），迄今已有二百六十一年歷史，是南投縣歷史悠久的媽祖廟，早年的神像、古匾、古物等物件都還保存著，極為珍貴，縣府在民國八十九年正式公告為縣定古蹟。

連興宮通過九二一大地震考驗，並未被震倒，主結構也未受損，廟宇內部絕大多數是「木構件」，因年久失修，有的早已嚴重腐朽，危及信眾及遊客進出安全，廟方因缺乏經費，無力自行修復，導致修復工作遲未能展開，直至縣議會議長何勝豐出面允諾籌措經費，廟方修復工程才出現曙光。

昨日的開工典禮，除縣長林明溱以外，竹山鎮長黃丹怡、縣議員蔡宜助、許素霞等人，也都到場焚香參拜，祈求施工順利。

縣長林明溱指出，該項工程總經費一千二百多萬元，中央補助七十五％、縣府負擔十五％，剩下的十％經費，縣議會議長何勝豐與廟方共同分擔，除了將針對廟內各殿「木構件」腐朽、損壞進行修復以外，縣府也打算將該廟宇結合瑞龍瀑布發展，為地方注入觀光新活力，吸引更多觀光客前來遊玩。