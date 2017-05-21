〈台北都會〉環局長嗆環署 柯挺自家人

2017-05-21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕環保署上月預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準修正案」，若新法公告上路，都市高樓建築將可免環評，台北市政府環保局長劉銘龍日前開嗆環保署「摧毀環評制度」。市長柯文哲昨挺自家人指出，劉銘龍發言基於專業；環保署長李應元則說，回歸專業審查是政策方向，把都計與環評重疊部分簡化。

柯：批環評新法 是基於專業

台北市長柯文哲昨正巧和環保署長李應元共同出席「二○一七台北自然生態保育活動」，媒體詢問，柯是否要向同場出席的李應元表達對此議題的立場，柯連忙搖手快步離去。

柯說，劉銘龍任北市環保局長是以專業取勝，一定是依專業在講，專業先解決，再來看政治怎麼處理。至於贊不贊成都市蓋高樓免環評？柯笑說要看蓋多高，可公開辯論。

李：應回歸都計專業

李應元接受媒體訪問時則說，都市蓋高樓的都市計畫審議，有專業的結構技師、公安專家把關，環保署不會更專業，因此應把都計與環評重疊部分簡化。李重申，都市計畫的相關影響就回歸都市計畫審議，包括結構技師會針對結構專業進行審查，市府內對於公安也各有所管，環保署在山坡地、動植物保育、環境敏感地區等，絕對會嚴格把關。

他同時強調和劉銘龍是好朋友，劉關心此事很好，環評法規正在修法，希望各權管機關負起責任，各自把關，都計及環評專業不要重疊，理性溝通，各自回歸專業是政策方向。