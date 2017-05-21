〈台北都會〉蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區
2017-05-21
〔記者何玉華／新北報導〕新北市瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，通常端午節過後就是蝙蝠的活動季節，但蝙蝠數量近十年從五十萬隻減少到廿萬隻，還在遞減中，市議員林裔綺希望市府設保護專區，農業局表示會研議，但因牽涉到土地使用、徵收，難度不低。
10年來從50萬隻變20萬隻
瑞芳區公所十二年前委託台灣蝙蝠學會調查，當時蝙蝠數量約五十萬隻，二○一四年只剩廿萬隻，銳減逾六成，引起學者及地方人士關心。台師大生科系教授吳忠信與日本蝙蝠專家本道榮一、中興大學獸醫系教授王孟亮等鑽研蝙蝠的學者，四月底曾赴蝙蝠洞採集檢體，希望找出造成數量銳減的原因。
學者、專家4月底採檢探究
林裔綺日前追問檢體檢查報告進度時，要求市府能設立蝙蝠保護專區，保存特色與生態，農業局長李玟同意研議；動保處長陳淵泉表示，尚未接到學者採集檢體的報告結果，部分可能由日本學者帶回去檢驗，需要一段時間，是否能驗出病毒、微生物感染，還是未定數，若確定後，一定會追查相關原因。
動保處︰涉土地徵收 難度不低
陳淵泉表示，造成數量減少的原因除了疾病，也有可能是自然演替的結果，對議員要求設立保護專區，他認為，牽涉私人土地，若要劃設專區必須徵收土地，預算是很大的問題；此外，土地使用分區是否需要變更，還須從長計議。
瑞芳區長陳奇正說，蝙蝠約在每年端午節後回到瑞芳棲息地孕育下一代，在夏天傍晚太陽下山前約十五分鐘，可以看到約一、二十萬隻的蝙蝠外出覓食，整個天空、海域黑壓壓一片，是不常見的自然奇景，在地人都相當珍惜；區公所也會在這段期間舉辦「知蝠惜蝠—蝙蝠季」活動，由志工導覽解說，今年預計在七月辦理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區
新北市瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，通常端午節過後就是蝙蝠的活動季節，但蝙蝠數量近十年從五十萬隻減少到廿萬隻，還在遞減中，市議員林裔…
網友回應
熱門新聞
- 吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- 二軍首轟隔天…申皓瑋一軍敲首安！
- 兒教召 荒唐父開毒趴歡送
- 阿基米德發明展 台灣摘43金排名第2
- 桃猿「寶島時代趴」比莉、舞棍阿伯尬舞
- 摔殘女嬰 惡保母傳復業
- 美中加速談判 美牛7月重返中國
- 南門護理之家火警案 現場易燃液體痕跡送驗
- 動保黑衣男為流浪動物 淪為「人肉沙包」遭痛毆
- 立委淚眼看WHA：有一天我們會以台灣為名坐在這裡
- 暖化影響永凍土 北極「末日種子庫」進水
- 《Kingsmill錦標賽》龔怡萍抓老鷹 升上第3
- 吳敦義當選國民黨主席 民進黨盼共推改革
- 田中大好大壞 紐媒懷疑瞞傷
- 中醫認紫舌瘀血 宜消散活血 促進循環
- 防狼師 外籍教師也須申請良民證
- 〈生活停看聽〉愛上寫字 樂趣無窮
- 米嚕咕的占星頻道：2017.5/21～5/27
- 新南向首航印尼 充滿爆發力
- 營救李明哲 白宮官員承諾全力協助
- 數學生活化 三格漫畫變考題
- 陳育軒「觸」怒周董 本週等到先發
- 信開唱愛女伴奏 台下喊岳父秒回「X夭」
- 法國飯店前秒搶劫 台灣領隊痛失2萬歐元
- 11友邦挺台 要WHA開門
- 2高中女師育嬰留停6、7年 校長也不認識
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- 反年改團體讚扁 要蔡英文下台
- 《媽媽咪呀！》拍續集 梅姨率2王再飆金嗓
- 【單身女子公寓】娘男的迷宮
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- 吳敦義當選黨主席 國民黨團：不再孤軍奮戰
- 【朵朵小語】應該不應該
- 當選國民黨主席 吳敦義：2020盡早準備
- 上士性侵女下士 月經來還得意「闖紅燈」
- 手機響、撕試題本…會考首日308件違規
- 會考國文、作文首見圖表題 好鮮
- 《中京電視普利司通女子公開賽》 今爭冠 盧曉晴拚逆轉勝
- 〈失格戀人〉被情緒勒索的 暴力愛情
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分