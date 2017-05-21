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〈台北都會〉蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區

2017-05-21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，通常端午節過後就是蝙蝠的活動季節，但蝙蝠數量近十年從五十萬隻減少到廿萬隻，還在遞減中，市議員林裔綺希望市府設保護專區，農業局表示會研議，但因牽涉到土地使用、徵收，難度不低。

10年來從50萬隻變20萬隻

瑞芳區公所十二年前委託台灣蝙蝠學會調查，當時蝙蝠數量約五十萬隻，二○一四年只剩廿萬隻，銳減逾六成，引起學者及地方人士關心。台師大生科系教授吳忠信與日本蝙蝠專家本道榮一、中興大學獸醫系教授王孟亮等鑽研蝙蝠的學者，四月底曾赴蝙蝠洞採集檢體，希望找出造成數量銳減的原因。

學者、專家4月底採檢探究

林裔綺日前追問檢體檢查報告進度時，要求市府能設立蝙蝠保護專區，保存特色與生態，農業局長李玟同意研議；動保處長陳淵泉表示，尚未接到學者採集檢體的報告結果，部分可能由日本學者帶回去檢驗，需要一段時間，是否能驗出病毒、微生物感染，還是未定數，若確定後，一定會追查相關原因。

動保處︰涉土地徵收 難度不低

陳淵泉表示，造成數量減少的原因除了疾病，也有可能是自然演替的結果，對議員要求設立保護專區，他認為，牽涉私人土地，若要劃設專區必須徵收土地，預算是很大的問題；此外，土地使用分區是否需要變更，還須從長計議。

瑞芳區長陳奇正說，蝙蝠約在每年端午節後回到瑞芳棲息地孕育下一代，在夏天傍晚太陽下山前約十五分鐘，可以看到約一、二十萬隻的蝙蝠外出覓食，整個天空、海域黑壓壓一片，是不常見的自然奇景，在地人都相當珍惜；區公所也會在這段期間舉辦「知蝠惜蝠—蝙蝠季」活動，由志工導覽解說，今年預計在七月辦理。

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  • 瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，議員希望新北市政府設保護專區。（記者林欣漢攝）

    瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，議員希望新北市政府設保護專區。（記者林欣漢攝）

  • 瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，近10年來蝙蝠數量銳減逾6成。（台灣師範大學生命科學系教授吳忠信實驗室提供）

    瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，近10年來蝙蝠數量銳減逾6成。（台灣師範大學生命科學系教授吳忠信實驗室提供）

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蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區

新北市瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，通常端午節過後就是蝙蝠的活動季節，但蝙蝠數量近十年從五十萬隻減少到廿萬隻，還在遞減中，市議員林裔…

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