〈中部〉電競產業夯 議員促提升網速

2017-05-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕電子競技（esports）產業正夯！亞洲奧林匹克理事會已決定將電競列為二○二二年亞運正式比賽項目。市議員何敏誠昨天說，台中市網路速度落後其他縣市，恐影響未來產業發展。市府則說，台中有線電視目前有提供三○○Ｍ網速服務，與中華電信最高三○○Ｍ網速相當。

何敏誠指出，根據立院初審通過的運動產業發展條例部分條文修正草案，電競業與運動經紀、管理顧問或行政管理業首度被納入運動產業。他要求市府運動局應跟上世界趨勢，做好基礎建設，培養良好發展環境，例如制定相關產業自治條例、選定電競專用場館等。

不過，台中市網速一○○Ｍ光纜鋪設不足，一○○Ｍ網路服務提供比例六都倒數第二，市府新聞局卻想輔導有線電視業者提供四Ｋ高畫質ＭＯＤ相關服務，可能形成「家中有四Ｋ電視，卻無四Ｋ影片可看」窘境。新聞局應與建設局加強合作，讓網速提高到符合市府「智慧城市」的發展方向。

市府︰未來會持續提升

市府運動局長王慶堂說，電子競技即將進入奧運體系，的確值得推動。新聞局長卓冠廷則說，目前有線電視業者已可提供網速一○○Ｍ以上的服務，甚至可到三○○Ｍ，不輸給中華電信，未來會持續提升網速，可播送四Ｋ訊號；因此不論四Ｋ或ＨＤ，市府鼓勵有線電視業者儘快完成全面數位化，台中將成為全台第二個全面數位化的城市，另外，網路部分也將向ＮＣＣ反映。