〈南部〉鹽埔黃椰子質優 外銷量價穩定

2017-05-20

〔記者羅欣貞／鹽埔報導〕黃椰子適合在高屏地區生長，屏東縣鹽埔鄉面積近三十公頃，全台最多，由於其線條優美，適合當花藝的背景，頗受海外市場歡迎，現有三成外銷，以日本最多。

黃椰子是熱帶植物，適合南部種植，加上全年可採收、耐儲運，產量又平穩，因此農民投入的意願高，以鹽埔鄉最盛行，產品銷至國內拍賣市場，供應花藝切葉，雖然是陪襯紅花的綠葉，但市場需求很穩定。

鹽埔鄉花農柯信行表示，一分地約可種植一千多欉黃椰子，每欉約十有至十五棵，只要注意網室的遮光率、水份供給及防治蚜蟲、紅蜘蛛等病蟲害，整體而言並不難種，種植的良率一旦提高，葉面漂亮，就能在外銷市場佔一席之地，以日本市場為主。

柯信行說，供應日本的黃椰子有分級規格，採收後依照長度整理，清洗、消毒之後要放入攝氏十多度的冷藏櫃保鮮，然後空運到國外，外銷價格相對平穩。