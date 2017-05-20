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〈南部〉「種」軟珊瑚 小琉球打造生態島

2017-05-20

海科大今再種十五株

〔記者陳彥廷／屏東報導〕珊瑚生態受破壞，海科大繼五月初在屏東小琉球海域種下七株軟珊瑚後，今天還要再種下十五株軟珊瑚，為受到破壞的珊瑚生態注入新生命，高雄海科大海洋事務與產業管理所長劉文宏表示，要打造「全島都是水族館」的美景。

據屏縣府海漁所搜集的資料，七十年代的研究紀錄，小琉球周邊海域的珊瑚覆蓋率高達六十到八十％，當時不用揹氣瓶下潛，不僅珊瑚隨處可見，悠遊熱帶魚琳琅滿目，是名副其實的「水族館」。

琉球代理鄉長林愛玲不諱言，近年遊客增加也伴隨垃圾量大增，造成海洋生態受損；屏縣府海漁所長吳憲昌則直言，一○二年再統計，珊瑚覆蓋率僅剩不到百分之五，海洋資源恐面臨枯竭。

吳憲昌表示，縣府打造小琉球成海洋生態島，從一○二年三海浬禁刺網到設置廢水處理廠，加上居民配合和成立海洋志工隊淨海，都讓魚源增加，連象徵海洋乾淨的海龜都回歸，但珊瑚復育則卡在技術尚要努力。

劉文宏說，以前的小琉球海域熱帶魚翩翩悠游，景色美不勝收，卻成為不肖盜採者獵場，而隨著旅遊發展，四十萬旅遊人次集中在六至九月旺季，進入潮間帶踩踏、廢水、垃圾干擾海龜、珊瑚，威脅生態，令人省思人潮背後的副作用，因而協調引入「種」珊瑚。

海科大養殖系已研發復育出人工培植花環和指型等軟珊瑚，海科大創新育成中心經理李宇頡指出，種「軟珊瑚」屬國內創舉，需先在水族箱低溫運送，復溫再視海況由潛水人員下潛種植在珊瑚礁上，順利生長的軟珊瑚將逐步回復珊瑚領域，未來若成果不錯，將持續在各海底種植，讓小琉球的海底再度成為「花園」。

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  • 海科大團隊已在小琉球海域種下7株軟珊瑚。（記者陳彥廷翻攝）

    海科大團隊已在小琉球海域種下7株軟珊瑚。（記者陳彥廷翻攝）

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