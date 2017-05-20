〈南部〉停車場完工 民宅「一開門就見靈車」

2017-05-20

〔記者王捷／台南報導〕台南南區殯儀館的停車場剛蓋好就被民眾投訴，因為家門前停滿靈車實在很觸霉頭！南區殯儀館後方的停車場，原本是殯葬所美意，要讓居民停車方便，豈料遭殯葬業者霸佔車位，加上目前停車場燈光未安裝，一開門就看到靈車真的很觸霉頭，但是殯葬所認為，停車場是開放的，誰都可以停車，所以不違法，但是會柔性勸導。

居民指出，南區停車場附近住戶眾多，再加上鄰近殯葬所與體育公園，停車位長期以來一直供不應求，好不容易地方機關才協調出一個停車場，結果開放的第一晚就統統遭業者擺放靈車佔據，妨礙其他居民停車權益。

南區林美燕議員接獲陳情，居中協調，先要求殯葬所應負起管理責任，她說，不是針對特定業者，只是原先要讓大家都有位子可停的美意，卻被佔用，讓人感受很差，且這一帶居民與殯儀館為鄰，長期受到噪音干擾外，還要克服心理恐懼，考量到這些不便，殯儀館更應該做好敦親睦鄰的工作。

透過相關單位、議員與居民協調之下，場地主管機關殯葬所郭輝信所長說，此停車場非道路用地，且未限定使用對象，因此對於現階段業者將靈車停放在停車場且未超出車格前提之下，是沒有違法的，但在有其顧慮之下，未來會針對業者柔性勸導，優先將友善停車空間還給居民。