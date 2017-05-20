〈南部〉放寬住宅建蔽率 市長允評估

2017-05-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天議會總質詢，議員李喬如要求放寬建蔽率，她強調為實現中央政府長照政策理想，高雄市住宅區都計施行細則第廿條應修正，建議將住二、住三、住四建蔽率，由現行的五十％修正放寬為六十％至八十％。

陳菊表示，建築相關法規影響城市風貌及建築型態，對老舊社區的需求，市府已傾聽到民意反映，會慎重面對，由工務局、都發局相關局處成立專案小組，並蒐集專家學者建言，儘速進行評估，如果評估結果對城市發展有正面影響，她願意承擔及推動。

李喬如以「成就宜居城市，從建蔽率管理開始」為題進行質詢，她表示，現有老舊社區的透天建築，多為四十年以上老屋，因受建蔽率的規範而無法重建，嚴重影響城市風貌，住二、住三、住四使用分區建蔽率如能放寬，將讓市民十分有感，更讓年輕人願意留在老社區。

李喬如說，只要符合鄰棟間隔保有二公尺以上、滿足屋後溝污水接管空間、維持適宜通風與採光、兼顧防火間隔等條件，市府應提供老舊建築改建的機會，因此，修正高雄市都市計畫施行細則第廿條是當務之急。