〈台北都會〉木質紅毛城模型 韓國客瘋買
2017-05-20
〔記者李雅雯／新北報導〕據淡水古蹟博物館統計，近兩年造訪紅毛城園區的外國觀光客，以韓國客最多，約佔七成，遠遠超過日本、中國和其他地區。園區內販賣紀念品的「紅城小舖」，除了多次拿下年度銷售冠軍的「紅毛城故事冰棒」，「木質紅毛城立體模型」也名列人氣清單，木質材料和動手堆疊的溫度，深獲韓國遊客青睞。
手作組裝可自行塗鴉
強調動手做、動腦想的「木質紅毛城立體模型」，以主堡「安東尼堡」為原型，木質色調溫潤柔和，讓遊客以指尖感受每塊輕巧木片蘊含的歷史厚度。
淡水古蹟博物館行銷企劃組組長江錫聰說，韓國遊客特別喜歡地標圖樣的紀念小物，「木質紅毛城立體模型」仿真設計，動手組裝過程充滿趣味，外觀還能隨自己喜歡塗鴉、上色，令韓客愛不釋手。中客則熱愛蒐集國旗、台灣島形狀等具台灣意象的紀念品。
另外，大型紙作模型「立體古蹟場景系列」也深受歡迎，常有遊客將五種款式全部買下，帶回國送人；而「紅毛城模型明信片」可平面書寫，也能折成小模型，同樣名列人氣清單。
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