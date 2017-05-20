〈北部〉苑裡山、海線自行車道 建橋將貫通

2017-05-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕騎著自行車享受追風快感，是時下流行的休閒活動，不僅有益健康，也具環保效益。苗栗縣苑裡鎮「山線、海線自行車道」，因路線與苑裡溪、房裡溪兩主要河川上游「強碰」，

只能繞道而行，經鎮公所爭取台電經費補助及自籌，昨天動工施做跨溪橋樑，讓單車騎士能「一路暢行」。

苑裡鎮因高鐵縱切，公所利用高鐵高架橋下的一四○線至苗五十線路段，規劃為自行車道，屬於南北貫通自行車道，命名為「山線、海線自行車道」。不過，自行車道延伸到苑裡溪、房裡溪上游溪流，受溪流阻斷，車友反映無法享受自行車的快意馳騁。

苑裡鎮公所接獲車友反映，積極爭取經費，獲得台電補助及鎮公所自籌款，總經費六百萬元，規劃闢建兩座二十、三十公尺的鋼構跨越橋，昨天辦理動工，預計七月底完工；公所表示，打通苑裡鎮「山線、海線自行車道」的「任督二脈」後，也歡迎車友多多利用，造訪苑裡風情。