〈中部〉巧聖先師文化祭 職人作品展 市長勉青年投入工藝文創

2017-05-20

〔記者李忠憲／台中報導〕「二○一七巧聖仙師文化祭—花現台中生活工藝展」昨在東勢登場，除展出傑出工藝職人四大主題作品外，更與豐原知名漆器生活工藝結合。市長林佳龍以「一技在身勝過家財萬貫」勉勵年輕人，希望透過活動鼓勵更多青年投入工藝文創。

市長林佳龍表示，台中是木業、漆藝最興盛的地方，尤其在東勢山城，今年活動邀請廿組工藝達人，結合明年台中花博，以花做主題，展現在食器、茶器、用器、玩器上，希望將工藝體現在生活，提升生活品味，創造好的市場價值；他還說，「一技在身勝過家財萬貫！」老師傅的工藝技術結合年輕人創意，變成設計的藝術品，將可吸引更多年輕人投入工藝文創事業。

文化局表示，此次展覽也與豐原漆藝館合作，展出漆藝產學合作作品，以台中市市花、市鳥、盛產花卉、水果及地景為創作主題，展現「現代魯班」的精神。展覽期間也特別安排木漆藝體驗活動，週末期間現場登記報名木漆器鳥笛體驗，了解木漆器製作流程，活動相關訊息可上台中市文化局官網查詢。