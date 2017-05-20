| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒 「蝦味先」88歲老董應訊痛哭 500萬交保 國中會考今天登場 注意事項看這裡！ PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉巧聖先師文化祭 職人作品展 市長勉青年投入工藝文創

2017-05-20

〔記者李忠憲／台中報導〕「二○一七巧聖仙師文化祭—花現台中生活工藝展」昨在東勢登場，除展出傑出工藝職人四大主題作品外，更與豐原知名漆器生活工藝結合。市長林佳龍以「一技在身勝過家財萬貫」勉勵年輕人，希望透過活動鼓勵更多青年投入工藝文創。

市長林佳龍表示，台中是木業、漆藝最興盛的地方，尤其在東勢山城，今年活動邀請廿組工藝達人，結合明年台中花博，以花做主題，展現在食器、茶器、用器、玩器上，希望將工藝體現在生活，提升生活品味，創造好的市場價值；他還說，「一技在身勝過家財萬貫！」老師傅的工藝技術結合年輕人創意，變成設計的藝術品，將可吸引更多年輕人投入工藝文創事業。

文化局表示，此次展覽也與豐原漆藝館合作，展出漆藝產學合作作品，以台中市市花、市鳥、盛產花卉、水果及地景為創作主題，展現「現代魯班」的精神。展覽期間也特別安排木漆藝體驗活動，週末期間現場登記報名木漆器鳥笛體驗，了解木漆器製作流程，活動相關訊息可上台中市文化局官網查詢。

廣告
  • 市長林佳龍到東勢參加巧聖先師文化祭活動，與創作中的木藝大師黃國佑聊天。（記者李忠憲攝）

    市長林佳龍到東勢參加巧聖先師文化祭活動，與創作中的木藝大師黃國佑聊天。（記者李忠憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高

台中市有七座市定遺址及三個史前文化層，卻沒有國定遺址，市議員楊典忠十九日表示，市長林佳龍擔任立委時，曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，希望市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：〈中部〉巧聖先師文化祭 職人作品展 市長勉青年投入工藝文創


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.