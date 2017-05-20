〈中部〉心疼番茄裂果 學生拿來釀冰酒
2017-05-20
員林農工研究成果獲獎
〔記者顏宏駿／彰化報導〕極端氣候造成農作物栽培門檻提高，這幾年種小番茄的農民大增，但因為氣溫不定，經常出現裂果，而此一情況的果實，只能做為堆肥，但國立員林農工把裂果番茄拿來作「番茄冰酒」，發酵後的番茄渣還能作番茄果泥，這項技術可望增加農民收入。
校方將「番茄冰酒」的研究成果，參加「全國中等學校專業科群專題及創意製作競賽」，結果獲得「食品群」第二名，獲獎的是該校食品加工科三年級學生謝汶霈、楊智元、張瑩涓等人。
發酵後的渣還能做果泥
指導老師李玉環表示，番茄冰酒有點酸、有點甜，最重要的是加工過程茄紅素不會流失太多，這是有營養概念的水果酒，其次，釀酒用的果渣經熱煮後，可以做成美味的番茄果泥。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高
台中市有七座市定遺址及三個史前文化層，卻沒有國定遺址，市議員楊典忠十九日表示，市長林佳龍擔任立委時，曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，希望市…
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 伊朗總統大選投票踴躍 兩度延長投票時間
- 【微小說】琴哭了
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 飯局妹作證 土豪哥炫耀︰「軟糖只有我拿得到」
- 國民黨主席今改選 吳洪郝激戰
- 【小小說】獵人安格斯
- 【朵朵小語】宇宙微塵
- 載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 射箭世界盃上海站》個人賽全趴 我女團今拚銅
- 南門護理之家小檔案
- 陳時中赴WHA 會向大陸表達憤怒
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 自由廣場》輿論殺人及輿論制裁
- 「老娘來送你了」 85歲素珠淚送豬哥亮
- 蟠母娘娘賜婚？人夫修行變偷情
- 醜聞紛擾下 川普首度出訪
- 30而立 走進時光隧道 看見明星球員萌樣
- 普廷前妻藉基金會 撈數百萬美元房租
- 阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查
- 20勝 20救援 史博威、陳禹勳拚史上第3次
- 自由談》小英的功過
- 華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援
- 7月新人選秀 蔗總完成定調
- 〈謠言終結站〉孕婦飲食決定寶寶膚色？ 醫：取決於基因
- 王夢麟三度動刀 完美開嗓 民歌手齊聚練唱 施孝榮驗收
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 自由廣場》這一刀本來有機會阻止…
- 安養院夜半起火 4死
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 拿林奕含手抄情書當證物 他爆陳星訴訟策略是...
- 滿壘0 OUT未爆彈 上原10好球清雷
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 恆春最大安養機構／火警當時少2人 護病比不符規定
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉心疼番茄裂果 學生拿來釀冰酒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分