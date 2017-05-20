〈中部〉心疼番茄裂果 學生拿來釀冰酒

2017-05-20

員林農工研究成果獲獎

〔記者顏宏駿／彰化報導〕極端氣候造成農作物栽培門檻提高，這幾年種小番茄的農民大增，但因為氣溫不定，經常出現裂果，而此一情況的果實，只能做為堆肥，但國立員林農工把裂果番茄拿來作「番茄冰酒」，發酵後的番茄渣還能作番茄果泥，這項技術可望增加農民收入。

校方將「番茄冰酒」的研究成果，參加「全國中等學校專業科群專題及創意製作競賽」，結果獲得「食品群」第二名，獲獎的是該校食品加工科三年級學生謝汶霈、楊智元、張瑩涓等人。

發酵後的渣還能做果泥

指導老師李玉環表示，番茄冰酒有點酸、有點甜，最重要的是加工過程茄紅素不會流失太多，這是有營養概念的水果酒，其次，釀酒用的果渣經熱煮後，可以做成美味的番茄果泥。