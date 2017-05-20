〈中部〉瘦小兒苦練成國手 獲總統教育獎

2017-05-20

旭光高中布農族學生

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立旭光高中布農族學生黃俊賢，繼獲選亞洲盃空手道賽國手後，昨日再成為今年的總統教育獎得主，曾因被譏笑「沒有媽媽」而落淚，也曾因太瘦小被質疑能否練空手道，但他樂觀面對挑戰，入選國手加總統教育獎，是對他最大的鼓勵。 今年的總統教育獎得主昨日公布，南投縣立旭光高中高中部學生黃俊賢獲選，他得知此喜訊時，一如往常進行易地訓練，為九月的亞洲盃空手道錦標賽加強練習，黃泰吉說，黃俊賢很開心，但聽話地只開心十分鐘，就全力接受訓練。

練8個月空手道摘銅

已獲甄選上國立台灣體育運動大學的黃俊賢，是仁愛鄉卡度部落的布農族原住民，不曾見過媽媽的他，父親是板模工人，常不在山上，平時多是他與阿嬤相依為命，貼心的他，即使被部落的孩子譏笑「你沒有媽媽」，也不敢在阿嬤面前落淚，怕讓老人家為難。

黃俊賢的家境不好，國小畢業前自己毛遂自薦，希望到旭光高中國中部就讀，並加入空手道隊，而當時他只有一五○多公分，體重不到四十公斤，身材瘦小，教練黃泰吉、廖德蘭夫婦很擔心他在「對打」項目，一下就被打趴。

阿嬤養大從未失志

不過，身形看似瘦小的他卻很有運動天份，才練八個月，就一舉在全中運空手道對打項目拿到銅牌，四年前開始，年年拿金牌，並入選今年亞洲盃國手，教練也預估他應可入選亞運國手。

教練廖德蘭說，黃俊賢很樂觀、開朗，是全隊的開心果，感覺得到他很想念媽媽，努力打聽到媽媽的下落，卻因知道媽媽已另組家庭，也顧慮阿嬤的感受，只雲淡風輕地說「阿嬤在的一天，我就不會去找媽媽」，讓人聽了好心疼。