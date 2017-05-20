〈中部〉女校長退而不休 跑全台演講
2017-05-20
〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣協志工商前校長郭秋時去年八月退休後，少了治校壓力，讓身體適度休養生息，並把心理諮商方面的研究和大家分享，到處講座、帶領讀書會等，傳遞光與熱，退而不休，影響力比當校長更大更深。
現年五十五歲的郭秋時在協志一待三十年，從教師、組長、主任、副校長到接任校長，看似一帆風順，其實二十四年前就發現左腳踝罹患惡性神經鞘肉瘤，歷經五次手術、放射治療與生機飲食才控制病情，成功抗癌讓她的身心成長許多，自此懂得放下，經常舉行心靈成長講座；前年五月，她出現暈眩症狀，同年底膽囊發炎，她知道身體已發出警訊，不應再如此勞心勞力，因而辦理退休。
郭秋時早就做好退休生活規劃，除運動健身，其講座回響熱烈，將心靈導師角色發揮得淋漓盡致，迄今舉行八十七場，學員對象有校長、主任、長青大學與社區大學，還有嘉義監獄的受刑人。
郭說，社會往往「父不父，子不子」，出現極端化現象，教養不是太嚴厲，致親子關係緊張，就是太縱容，以兒女意見馬首是瞻，幾無轉圜空間，缺乏彈性，很容易發生重大危機；她強調，親子、夫妻都要設身處地替對方著想，加強傾聽與溝通，很多事情退一步海闊天空，太計較反而可能兩敗俱傷，甚至造成無法彌補的憾事。
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