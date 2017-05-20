〈中部〉北港水塔古蹟 變身遊客中心

2017-05-20

〔記者陳燦坤／北港報導〕北港鎮十角型水塔變身遊客中心，昨天正式開幕，北港鎮長張勝智表示，北港水塔提供北港好吃好玩資訊，讓觀光客輕鬆深度暢遊北港，盼讓每年觀光客突破千萬人次。

遊客中心由縣長李進勇等人主持揭幕儀式，李進勇表示，十角水塔興建於一九二九年，塔高二十．四公尺，分為三層，一、二層為十角形辦公室，頂層為圓形蓄水槽，曾是北港地區最高建築物，同時也是北港地標，許多出外遊子看到水塔，就知道故鄉近了，這座水塔於二○一六年登錄為縣定古蹟。

李進勇指出，水塔變身遊客中心為古蹟注入新生命，未來水塔不僅是遊子歸鄉的地標，也是帶動北港觀光再起飛的新地標。

李進勇說，在台灣燈會期間規劃為北港燈區，燈區主燈魚躍龍門利用燈光與水池折射的美感，帶來大批參觀人潮，現在遊客中心遷入新址，希望帶給遊客更豐富的北港之旅。

張勝智表示，根據觀光局資料北港鎮每年觀光客約六百萬人次，現在除了古蹟變身遊客中心外，鎮公所將與第五河局合作，將北港溪堤岸整建為一處公園，栽種各式花草，讓遊客留下美好的第一印象，並透過遊客中心提供資訊，讓遊客可以停留兩天一夜或者更久，細細品味北港的古鎮風貌，了解在地多元人文文化，讓觀光旅遊人次突破千萬人次。

開幕儀式北港鎮公所準備麵線糊、鴨肉飯及糕點等北港特色美食，供民眾免費品嚐，會場也擺放地方藝師製作的各式文創商品，充滿濃濃的在地風情，遊客中心另準備自行車出借。