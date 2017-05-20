| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒 「蝦味先」88歲老董應訊痛哭 500萬交保 國中會考今天登場 注意事項看這裡！ PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉北港水塔古蹟 變身遊客中心

2017-05-20

〔記者陳燦坤／北港報導〕北港鎮十角型水塔變身遊客中心，昨天正式開幕，北港鎮長張勝智表示，北港水塔提供北港好吃好玩資訊，讓觀光客輕鬆深度暢遊北港，盼讓每年觀光客突破千萬人次。

遊客中心由縣長李進勇等人主持揭幕儀式，李進勇表示，十角水塔興建於一九二九年，塔高二十．四公尺，分為三層，一、二層為十角形辦公室，頂層為圓形蓄水槽，曾是北港地區最高建築物，同時也是北港地標，許多出外遊子看到水塔，就知道故鄉近了，這座水塔於二○一六年登錄為縣定古蹟。

李進勇指出，水塔變身遊客中心為古蹟注入新生命，未來水塔不僅是遊子歸鄉的地標，也是帶動北港觀光再起飛的新地標。

李進勇說，在台灣燈會期間規劃為北港燈區，燈區主燈魚躍龍門利用燈光與水池折射的美感，帶來大批參觀人潮，現在遊客中心遷入新址，希望帶給遊客更豐富的北港之旅。

張勝智表示，根據觀光局資料北港鎮每年觀光客約六百萬人次，現在除了古蹟變身遊客中心外，鎮公所將與第五河局合作，將北港溪堤岸整建為一處公園，栽種各式花草，讓遊客留下美好的第一印象，並透過遊客中心提供資訊，讓遊客可以停留兩天一夜或者更久，細細品味北港的古鎮風貌，了解在地多元人文文化，讓觀光旅遊人次突破千萬人次。

開幕儀式北港鎮公所準備麵線糊、鴨肉飯及糕點等北港特色美食，供民眾免費品嚐，會場也擺放地方藝師製作的各式文創商品，充滿濃濃的在地風情，遊客中心另準備自行車出借。

廣告
  • 雲林縣定古蹟北港鎮十角型水塔，變身遊客中心昨日揭幕，盼帶動北港每年觀光客突破千萬人次。（記者陳燦坤攝）

    雲林縣定古蹟北港鎮十角型水塔，變身遊客中心昨日揭幕，盼帶動北港每年觀光客突破千萬人次。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高

台中市有七座市定遺址及三個史前文化層，卻沒有國定遺址，市議員楊典忠十九日表示，市長林佳龍擔任立委時，曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，希望市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：〈中部〉北港水塔古蹟 變身遊客中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.