〈南部〉整治台江廢水污染 市府：已列前瞻
2017-05-19
〔記者蔡文居／台南報導〕行政院提出前瞻計畫，其中水環境計畫高達二千五百多億元，台江文化促進會等台江流域社群昨呼籲水環境計畫要回到在地河川流域公共治理，進行公民社群參與討論，水利署與市府要能真正解決嘉南大圳排水線工業廢水污染問題，還給台江子孫無污染的水水家園，如此才是「真前瞻」。
水利局回應說，地方一再爭取的和順工業區設置污水處理廠，以及海尾寮水環境計畫，目前均已列入中央前瞻計畫。
其中，污水處理廠經費九．四億元，海尾寮水環境經費三千五百萬元，目前海尾大排已拓寬，並設有滯洪池，未來將規劃親水環境，並與台江山海圳綠道串連為一體。
台江文化促進會表示，嘉南大圳排水線沿線的和順、總頭、中崙及安定工業區均未設污水處理廠，屢有不肖廠商偷排工業廢水，污染水質。為洗刷污名，政府應結合公民參與守護河川行動及台江山海圳綠道運動，好好解決工業廢水污染問題，才是真前瞻的水環境計畫。
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