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〈台北都會〉髒亂影響水質 烏來露天溫泉拆除

2017-05-19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處昨天派員強制拆除烏來露天溫泉區，長期使用露天溫泉的民眾到場關切，態度平和未抗爭；高灘處副總工程司傅墩祺說，露天溫泉區位於南勢溪河川區域範圍內，未經申請許可挖掘及搭設棚架，依違反水利法拆除，未來將交由烏來區公所評估改設親水步道及簡易泡腳池。

計畫設親水步道及簡易泡腳池

烏來南勢溪西側的露天溫泉是否應該拆除，在地方爭議已久，區公所秘書室主任沈惠康說，地方民眾認為該處溫泉露頭為原住民的天然資源，卻長期為外地民眾把持，加裝抽水馬達及搭建違章棚架，形成污染亂象，社區觀感不佳，所以拆除最好，未來區公所規劃將當地綠美化成親水步道，評估設置簡易泡腳池，並適度收費管理維護。

傅墩祺指出，水利局評估各界意見後，認為露天溫泉造成公共安全問題，且其位於水質水量保護區範圍，已造成環境髒亂及影響水質，民眾架設的簡陋棚架也有礙觀瞻，有如難民營，經舉辦社區座談會後，獲得拆除共識。

當地有大、小共十二座池，面積約一百八十平方公尺，及一間簡易三溫暖室，其中一個池還曾位於河道內，全區最多可容納七、八十名泡湯民眾同時使用。高灘處四月十三日就在現場張貼拆除及封閉告示，限期一個月自行拆除，期限屆滿後，昨天上午派員及機具入場施工，以兩台小型怪手將水泥溫泉池一一夷平，並且泡湯區的棚架及圍籬拆除，有部分泡湯客陸續到場，在管制人員勸導下平和離開。

泡湯常客贊成適當收費管理

昨天打算泡湯的陳姓阿嬤，看到露天溫泉遭封鎖及進行拆除，難掩失望，她說從民國八十年開始來此泡溫泉，對退休老人是很棒的戶外休閒空間，希望改建後仍能提供民眾露天泡湯，她不反對適當收費。

另一位黃姓民眾表示，烏來的野溪溫泉已經遠近馳名，有很多外國人會來泡湯，他贊成政府介入管理，維護環境品質及公共安全，但拆除封閉就很可惜。

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  • 烏來露天溫泉區昨天拆除，昔日熱鬧景象不再。（資料照，記者翁聿煌攝）

    烏來露天溫泉區昨天拆除，昔日熱鬧景象不再。（資料照，記者翁聿煌攝）

  • 新北市高灘地工程管理處昨天拆除烏來南勢溪畔露天溫泉，水泥溫泉池一一夷平。（記者翁聿煌攝）

    新北市高灘地工程管理處昨天拆除烏來南勢溪畔露天溫泉，水泥溫泉池一一夷平。（記者翁聿煌攝）

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