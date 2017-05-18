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〈北部〉後龍好望角 爭列縣級風景特定區

2017-05-18

縣府文觀局：會全力協助

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮知名觀光景點之一好望角風景區，但遭遊客抱怨公廁環境不佳，甚發生公所擅自亂修繕，破壞古蹟石碑的情形。後龍鎮公所表示，將提出主體計畫，爭取劃設好望角列為縣級風景特定區，爭取機會改善現有缺失。縣府文化觀光局長林彥甫表示會全力協助。

後龍鎮公所去年陸續向交通部觀光局爭取經費，進行好望角周邊設施修繕及路口設置指示牌等工程，但特殊的生態景觀「過港貝化石層」紀念碑，招致地方人士批評「根本胡亂做」，而地面凹凸不平的停車場，及陽春又髒亂的公廁等最應改善的部分，都沒做。

公所指出，一直都有想法要改善好望角環境，之前也爭取到一筆兩千萬元經費，但土地為林務局所有，屬保安林地，任何工程都需經林務局同意，建設只能停擺，不是公所不做。

公所表示，希望苗栗縣政府能支持，向中央爭取將好望角周邊景點，列為縣級風景特定區，只要中央審核通過，願意將土地、權力下放公所，才有機會改善現況，如趕緊改建不堪用的廁所，及興建良好的停車場動線，並設置服務中心。

公所指出，爭取好望角成為風景特定區，不是要大刀闊斧搞大建設，是要提供遊客最基本安全服務及衛生設施，尤其當地照明設備相當欠缺，一到夜晚民眾幾乎得摸黑行走。公所已有在當地規劃農夫市集，提供在地農民販售平台，也不排除讓餐飲業者進駐等多項草案規劃，活絡當地觀光發展。

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  • 地方人士指出，有不少遊客都曾反映，好望角環境有待改善。 （記者許展溢攝）

    地方人士指出，有不少遊客都曾反映，好望角環境有待改善。 （記者許展溢攝）

  • 好望角風景區停車場遭怨，地面凹凸不平，環境髒亂。 （記者許展溢攝）

    好望角風景區停車場遭怨，地面凹凸不平，環境髒亂。 （記者許展溢攝）

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