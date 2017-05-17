〈北部〉青農種有機 成功培育網室南瓜

2017-05-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕榮獲花蓮、宜蘭地區百大青農殊榮的返鄉青年盧紀燁，四年前回鄉投入有機農業，不僅成功打造出「鷹獵米」，今年又在花蓮農改場的技術指導下，成功培育出高品質的網室南瓜，採收期可達三個月，目前二分地種植面積，預估將能產出近二千公斤的南瓜。

網室南瓜田位在壽豐鄉木瓜溪畔，原是「奇萊美地」董事長蔡志峰專做畜牧領域的區域，在農改場的推薦下，目前已轉型為農糧生產用地，更指名給青農作為耕作及實習用地。

青農盧紀燁曾遭遇過在一夜之間南瓜被偷光的經驗，今年特地在「奇萊美地」選用網室栽作方式，栽培出西洋南瓜（小紅、小黑）及栗子南瓜共三項品種，並將一顆顆高掛在棚架上的南瓜，取名為美味可口的「小燈泡！」

他說，南瓜易染白粉病、南瓜疫霉病等，利用網室有機栽種，雖會提高耕作成本，但更有利於控制染病機率，若在網室內養蜂，還能讓蜜蜂擔任最佳傳媒授粉媒介，預估今年二分地產值可達一千九百廿五公斤。

花蓮農業改良場副場長蔡宜峯表示，青農與企業互利契作，不僅能達到產業在地、扶植青農與企業創新的三贏局面，也可提供企業作為解決農業人力的缺口，同時維持作物品質及穩定農產數量。