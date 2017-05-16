〈台北都會〉三重、蘆洲垃圾山未清完 北市防洪計畫卡關

2017-05-16

兩垃圾場成河濱公園 清除未達防洪高程

〔記者郭安家、賴筱桐／綜合報導〕社子島開發的條件之一是完成台北地區防洪計畫，包括清除新北市舊蘆洲垃圾山、三重舊垃圾場，並達到兩公尺及三．五公尺的海平面以上的高程，但新北市政府仍留一百八十一．六萬立方公尺的土壤「未清到底」，導致防洪計畫卡關。北市議員何志偉質疑，市長柯文哲與新北市長朱立倫雙城會議無力解決民生問題，不希望雙北口水戰未來還演變為垃圾戰。

181萬立方公尺土方 需花15.6億元才能清完

根據大台北地區防洪計畫，新北市政府有三件應辦事項，包括闢建九．六五公尺的五股疏左堤防、蘆洲垃圾山及三重舊垃圾場清除計畫，新北市政府已完成第一項工程，並將兩座垃圾場改建為河濱公園；但台北市工務局根據水利署報告，指蘆洲、三重舊垃圾場分別還有四十六萬立方公尺及一百三十五萬立方公尺土方未清，完全清除則要花費十五．六億元。

北市水利處則表示，蘆洲、三重垃圾場清疏高程，是根據洪水數據做演算，若未清除，有可能造成上游水位湧高，影響重陽橋、中興橋、台北橋等處，但具體影響還需進一步分析。

北市向中央提報34億元前瞻計畫解套

北市副市長林欽榮坦言，台北區防洪計畫是淡水河、基隆河水系整治的最後一哩路，新北部分還未完成，最主要是經費，雖然此議題未納入雙北論壇討論，但北市工務局長彭振聲都有向新北市政府報告。新北未完成，可能最主要是經費。若新北不買帳十五．六億元？林表示，不買帳也沒關係，北市已向中央提報卅四億元前瞻計畫預算，中央願協助。

新北：兩處土方已清完 雙方認知不同

社子島防洪計畫於二○○四年核定，新北市水利局河川計畫科科長陳炳宏則表示，兩處垃圾土方在台北縣時期（二○一○年前）已清除完畢，可能是雙方認知不同，產生誤會。由於社子島開發計畫和早期提出方案有大幅度變更，建議北市府檢討後，報請中央核定，新北市政府會就中央核定的內容配合辦理。

議員批兩市都在算計 不願成就對方政績

何志偉表示，北市府雖爭取前瞻預算解套，但前瞻吵成這樣，各縣市競相爭預算，北市府就以前瞻當擋箭牌打嘴砲，是不負責任說法，為何不扎實編列概算。他說，雙北論壇年年辦，卻隻字未提防洪計畫，近幾個月雙北市政府溝通此事也無解，可嗅到柯文哲、朱立倫都在算計、選舉佈局，不願成就對方政績，社子島居民卻淪為選舉籌碼。

水利處坦言 清疏細節目前還未談到

不過，北市水利處也坦言，就算申請到前瞻預算，未來雙北如何攤提預算、由誰辦理舊垃圾場清疏等細節，目前還未談到。