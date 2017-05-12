〈南部〉台南》高架單軌綠線 預計114年通車試營運
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局長林炎成昨天在議會報告指出，市府規劃的「先進運輸系統」，即高架單軌，優先路網綠線約十二公里，藍線第一期約八．六公里，預計一○八年完成綜合規劃核定，一一四年通車試營運，民國一二四年後達到損益平衡。
台南市議會昨天下午邀請交通局專案報告「先進運輸系統」，交通局長林炎成說，先進系統採高架單軌，分為府城橫貫線︱綠線及中華環線︱藍線兩條優先路網，全長卅．二公里。其中，中華環線藍線又劃分出東半環的第一期工程。
多位議員質詢時，針對財務評估、古蹟景觀影響、街道過窄、施工期間交通黑暗期、環境影響評估及興建必要性等提出質疑。
林炎成說，這是為台南未來卅年發展的先進運輸系統，也是為後代子孫著想，相關財務市府也負擔得起。高架單軌是在安全島上興建，支撐柱體相距約五十米，所佔空間有限；未來車廂二至六節，並視離、尖峰時間約五至十分鐘一班車，都可視情況彈性調整。
他說，未來營運後，剛開始每年約需付三至四億元，預計民國一二四年後可達損益平衡。
根據交通局的報告，綠線和第一期藍線總經費四○六．九七億元，經財務可行性分析，優先路網自償為廿六．八七％，用地費及自償部分，全數由市府自籌；非自償部分，中央補助八十四％，市府負擔十六％。中央合計補助二四二．六四億元，已列入前瞻基礎計畫特別預算，市府合計自籌一六四．三三億元。
綠線起訖站由東區平實營區至永華市政中心，規劃設置十七座車站及一處安平機廠；第一期藍線起訖站則由大橋站至大同路一帶，規劃十四座車站及一處仁德機廠。
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標題：〈南部〉台南》高架單軌綠線 預計114年通車試營運
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