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誇張畫面曝光！暴雨炸台中 第三市場天花板坍塌 攤商哀號

台中第三市場排水系統（集水槽）承受不住暴雨急促水壓坍塌，大雨直灌市場，積水一片。（陳雅惠議員提供）

台中第三市場排水系統（集水槽）承受不住暴雨急促水壓坍塌，大雨直灌市場，積水一片。（陳雅惠議員提供）

2024/09/14 16:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中下午出現劇烈降雨及雷擊，台中地方法院前的自由路淹水高度達1個輪胎高，台中知名第三市場排水系統（集水槽）年久失修，承受不住暴雨急促水壓坍塌，大雨直灌市場，積水一片，適逢中秋節前夕，攤商也忍不住哀號「市場生意都不用做了！」台中市經發局表示，已派員修復雨水排水管。

對流雲系發展旺盛，氣象署針對台中市等多個縣市發布大雨特報，台中市午後，暴雨狂炸中區、東區以及西區等15個鄉鎮區，氣象署也提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

台中知名第超過百年歷史的台中市南區第三市場，市場屋頂雨水排水管也因這場雨，不堪暴雨襲擊爆裂，市場內知名百年餅舖三廣商行旁一處天花板也因承受不了雨水重量局部坍塌，大雨直灌市場，積水一片，攤商也喊「市場生意都不用做了！」

民進黨市議員陳雅惠前往勘災表示，2022年為慶祝第三市場百年紀念，台中市經發局曾編列1170萬元預算改善第三市場老舊公共設施，今天下了一場急驟雨，市府施做的排水系統（集水槽）年久失修，承受不了急促的水壓力坍塌了，所幸無人傷亡，但工程品質令人搖頭，將近中秋節，提醒市府緊急修復，不要影響攤商生意，並要兼顧品質、安全，攤商也喊市府應不定期檢查公共設施，以策安全。

台中第三市場排水系統（集水槽）承受不住暴雨急促水壓坍塌，大雨直灌市場，積水一片。（陳雅惠議員提供）

台中第三市場排水系統（集水槽）承受不住暴雨急促水壓坍塌，大雨直灌市場，積水一片。（陳雅惠議員提供）

台中第三市場排水系統（集水槽）承受不住暴雨急促水壓坍塌大漏水。（陳雅惠議員提供）

台中第三市場排水系統（集水槽）承受不住暴雨急促水壓坍塌大漏水。（陳雅惠議員提供）

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