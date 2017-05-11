〈南部〉藍批高雄軌道舉債1758億 綠委︰數據錯誤
2017-05-11
〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立院黨團批前瞻計畫將讓地方舉債出軌！並指高雄軌道舉債達一七五八億元？民進黨立委劉世芳昨指國民黨數據錯誤，關心方向也不對，強調前瞻是為拉近城鄉差距，現在不做，以後代價會更大。
國民黨立院黨團昨指出，公債未償餘額超過兩百億元縣市有十三個，蔡政府硬推前瞻，地方政府舉債恐怕會出軌，導致債留子孫。
國民黨立委張麗善更舉高雄為例，指高雄債務全國最高，如果再舉債一七五八億元蓋三條捷運，市民負擔將加重。
立委劉世芳︰再不做 以後代價更大
劉世芳表示，馬政府時代建設重北輕南忘台中，導致城鄉差距嚴重，台灣社會也為此付出極大代價；小英注意到此情況，所以透過前瞻欲急起直追，如果再不做，以後代價會更大。
劉世芳認為國民黨關心前瞻立意好，只是關心方向錯了，引用數字也不對，她並舉馬政府四年五千億元建設案，五十天就在立院通過，前瞻提案到今天（十一日）就滿五十天，籲藍營立委為台灣整體發展，應支持前瞻。
財政局︰是預算總經費 非舉債
高市財政局則說明，國民黨所說一七五八億元，是高雄爭取的軌道建設「預算總經費」，並非舉債，這當中會由中央補貼九百億餘元，高雄負擔約七百億餘元，扣除自償性與每年公務預算，最後需舉債部分粗估近一百七十億餘元，逐年舉債約十餘億元。
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