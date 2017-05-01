〈南部〉拚黨主席》轟蔡政府 吳敦義：選能打敗綠營好手

2017-05-01

〔記者王俊忠、吳俊鋒、王涵平／台南報導〕參選國民黨主席的前副總統吳敦義昨天旋風走訪台南多地拜票，砲火猛烈抨擊蔡英文總統「奪權有術、治國無方」，直批軍公教在立法院表達反年金改革，現場竟架起刺刀蛇籠，「太狠了」。他強調，有本事對付民進黨的黨主席人選，也是能打敗民進黨的好手。

吳敦義昨天先至北門參加誓師大會，他說，只要民進黨執政做不好，國民黨還是有機會拿回政權，呼籲黨員團結。新政府一例一休、年金改革等政策明顯忽視社會現況，要拚經濟才有前途，「一中各表」兩岸關係才能和諧安定。

吳敦義也細數從地方到中央的行政歷練，指政績「跨得過濁水溪、大甲溪、曾文溪、高屏溪還有林邊溪」，在國民黨向來較弱的中南部有信心贏得支持。他說自己清白又有能力，是可以信任的黨主席人選。

吳敦義在北區開造勢大會時，黨內市議員群集，無黨籍市議員曾順良也到場相挺，曾說，這次要支持像吳這種會帶兵打仗、敢衝的人，且國民黨未來一定要本土化。