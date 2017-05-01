〈南部〉南美館再遭質疑「黑箱」 準館長明回應
〔記者蔡文居／台南報導〕台南當代藝術界日前在網路發起連署，質疑台南市立美術館黑箱作業，昨天再度發表聲明，南美館是公法人身分，董事長未成立遴選委員會公開遴選，無異是開民主法治倒車，也是對台南市政府宣稱是「開放政府」的一大諷刺。
文化局長葉澤山則對這段時間造成的紛擾，表達歉意與遺憾，同時也澄清外界的誤解。他表示，南美館從籌備處到董事會成立過程，謹守依法行政原則，絕無黑箱作業。未來也將秉持相同原則，尊重美術館行政法人獨立運作體制。
南美館方也將在五月二日於市府召開記者會，由董事長陳輝東及準館長林保堯回應外界疑慮。
台南當代藝術界發言人陳建明說，館長林保堯尚未履新，聘任尚需向前服務單位申請月退俸暫停給付，為何執意「偷跑在先」？應給外界一個交代。
陳建明說，日前已請辭的董事林曼麗曾就館長提名，要求「程序機制應公開透明，建議需要另定館長遴聘細則，回應外界的聲音」，正是外界對南美館從董事會的組成到館長的遴選都充滿「黑箱作業」的最大憂慮與質疑。
另外，目前除了董監事上網公告經簡化的會議紀錄外，南美館所有籌備、典藏、董監事遴選會議的會議紀錄，還是遲遲無法公開逐字稿跟會議影音紀錄，究竟這裡面有什麼無法與人民談的？他們只是要南美館公開各項會議的紀錄，有很難嗎？拖延這麼久，究竟在遮掩什麼？
文化局說，南美館倡議至今歷經六十多年，終於要在明年底完成，可見設立一座城市專屬的美術館，需要克服多少複雜的問題與困難。因此，可以理解市民與藝術界對南美館有很大的期待，館長聘任採用提名制或遴選制，實為不同選項，並非對錯的抉擇，關鍵在於能否達到政策目的。
文化局強調，文化不為政治服務，館長不是由行政首長指派已是進步，此時此刻，呼籲台南人應該為此感到驕傲與肯定，以更加正面的態度一起參與支持南美館的運作與發展。
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標題：〈南部〉南美館再遭質疑「黑箱」 準館長明回應
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