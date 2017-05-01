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〈南部〉台南》仿鄭成功登陸 「外籍傭兵」賣力演出

2017-05-01

〔記者蔡文居／台南報導〕「重回北汕尾鹿耳門—模仿鄭成功登陸」活動昨天中午在鹿耳門溪登場，二百多名年輕學子及民眾身著古裝，分乘十艘「戰艦」，手持兵器及「反清復明」大旗，模擬三百多年前國姓爺揮軍鹿耳門登台，現場砲聲隆隆，旌旗飛揚，也為今年的鄭成功文化節系列活動掀起高潮。

今年的模擬登陸也吸引十六名來自德國、英國、蒙古、馬來西亞、日本、中國、泰國的外國朋友參加，扮演鄭成功部隊的將軍、士兵。

鄭成功大軍昨天上午在鹿耳門天后宮集合，再到鹿耳門溪口鎮門宮，從碼頭登上舢舨改裝的「戰艦」，沿鹿耳門溪上溯鹿耳門天后宮，約半小時後上岸，沿途以鞭炮模擬大砲，砲聲隆隆、鑼鼓喧天。

來自德國的Jurgen與台灣友人一起報名。他說，朋友有告訴他鄭成功的故事，第一次參加活動覺得很有趣也很棒。昨天艷陽高照，天氣很熱，這時德國有的地方還在下雪，台灣是個很漂亮的國家，人民又友善，他很喜歡。

南台科大及崑山科大都有外籍生參加，崑山科大更多達十一名，人數最多。英國交換生辛蓓卡來台半年，預計暑假回英國，她說，活動新鮮有趣，很好玩；來自蒙古的康堂達已來台一年多，他說，他知道鄭成功是明朝將軍，很開心參加活動。

「模仿鄭成功登陸」由文化局與鹿耳社區共同舉辦，今年邁入第七年，是鄭成功文化節系列活動之一。昨天上午大軍從鹿耳門天后宮出發時，安南區長顏昇祺、市議員王錦德及文化局官員等多人到場「恭送王師」。

中午，大軍部隊上岸，浩浩蕩蕩徒步至鹿耳門天后宮，一起參拜媽祖，並在廟內休息用餐。下午則轉戰市區，繞行赤崁樓三圈，象徵攻克荷軍的普羅民遮城，噱頭十足。

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  • 「重回北汕尾鹿耳門—模仿鄭成功登陸」活動，「素人演員」們扮演國姓爺大軍，分乘十艘戰艦上溯鹿耳門溪。（記者蔡文居攝）

    「重回北汕尾鹿耳門—模仿鄭成功登陸」活動，「素人演員」們扮演國姓爺大軍，分乘十艘戰艦上溯鹿耳門溪。（記者蔡文居攝）

  • 「國姓爺大軍」上岸後，浩浩蕩蕩徒步前往鹿耳門天后宮，以鞭炮代表砲聲，鑼鼓喧天，旌旗飛揚。（記者蔡文居攝）

    「國姓爺大軍」上岸後，浩浩蕩蕩徒步前往鹿耳門天后宮，以鞭炮代表砲聲，鑼鼓喧天，旌旗飛揚。（記者蔡文居攝）

  • 「洋將」插花！英國、德國及蒙古等多國外國朋友也粉墨登場，扮演鄭成功部隊將軍、士兵。（記者蔡文居攝）

    「洋將」插花！英國、德國及蒙古等多國外國朋友也粉墨登場，扮演鄭成功部隊將軍、士兵。（記者蔡文居攝）

  • 鄭成功大軍最後繞行赤崁樓三圈，象徵攻克荷軍普羅民遮城。（記者蔡文居攝）

    鄭成功大軍最後繞行赤崁樓三圈，象徵攻克荷軍普羅民遮城。（記者蔡文居攝）

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