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〈南部〉特務、記者到臨員 80歲趙哥享受人生

2017-05-01

記者黃明堂／專訪

執筆寫新聞半世紀，人稱「趙哥」的趙一南以八十歲高齡，今天將從台東縣議會臨時雇員「退休」！

趙一南早在六十五那年就從報社記者退休，十二年前重進職場，在台東縣議會擔任臨時雇員，撰寫新聞稿；論年齡、論資歷，都受敬重，連縣議員都尊稱他「趙哥」，但他不倚老賣老，不論在議事堂記錄議員質詢重點，或在外採訪議會動態，都站在第一線，像個幹練的小伙子，體力充沛。

趙哥是在民國五十七年踏進新聞圈，起初在台聲日報（後改名大漢日報），轉換其它媒體後，在台灣時報屆齡退休。因為當時已領取勞保退休金，到議會任職，不能再投保勞保，這次從職場離開，並不算「退休」，只能領取資遣費。

事實上，趙哥有段傳奇，在踏進真正的新聞圈之前，逢越戰初期，曾以通訊社記者名義在泰北、寮國從事特務工作。

他原本就讀空軍官校，志在飛行，沒想到，並未通過最後考核，開不了飛機，所以改讀空軍通訊電子學校，又改為加入情報單位，官拜上尉。後來為了更豐厚的收入，加入國外特務工作，但與軍職完全切割，也一度成為無國籍人士，直到兩年的任務結束，才回國重新取得身分證。

這段特務資歷雖然已是五十多年前往事，但趙哥仍守口如瓶，不透露當時的工作細節。

他說，今年四月是自己滿八十歲，也是到縣議會任職滿十二年的月份，所以決定在此時，為一輩子的工作劃下句點。接下來要好好整理自己蒐藏大半輩子的骨董，加以歸類把玩。

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  • 人稱「趙哥」的趙一南工作到八十歲，今天起從台東縣議會「退休」。（記者黃明堂攝）

    人稱「趙哥」的趙一南工作到八十歲，今天起從台東縣議會「退休」。（記者黃明堂攝）

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