〈南部〉成功小旅行 帶客訪巷弄美食
2017-04-30
〔記者張存薇／成功報導〕深入巷弄吃好料！東管處五月一日起推出台東縣「成功小鎮漁村風情之旅」，委由在地的成功鎮愛鄉協會設計結合文史與美食的遊程，帶領遊客品嘗真材實料又美味的漁村小吃！
東管處副處長林維玲指出，遊客到成功不要只是看看漁港，或當成旅程的中繼站，成功鎮是傳統漁村，保存了獨特的鏢旗魚文化，也有很多老店，遊客可以慢慢走，品嘗在地美食。
她指出，今年的小旅行委由成功鎮愛鄉協會導覽，行程包括訪成功海洋環境教室、漁船上架所、漁市場拍賣、製冰廠、旗魚神廟、基翬潮間帶、三仙台、比西里岸等景點，也有特色小吃。
小旅行推出美食七選二遊程，參與的美食包括有八十年歷史、師承日本和果子技術的福和成餅舖草仔粿、麻糬及封仔餅，丸昌漁行提供現撈的旗魚生魚片，巷口黃金刈包以南瓜麵皮搭配在地酥炸鬼頭刀、花生粉，卡滋爾小吃更一口氣推出鬼頭刀魚乾粽、魚乾滷肉飯等，還有東粄香米食、王記鬼頭刀炸魚柳、成功傳統豆花等，令人垂涎。
漁村風情之旅兩人成行，含導覽與特色美食，每人兩百元，預約專線：089-851174、089-851276 、或洽東管處官網，遊客若時間充裕，還可預約自費參加體驗旗魚丸或海藻麻糬ＤＩＹ。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》山，走近了
南橫西邊有一段路通車了。南部橫貫公路西起台南玉井，東到台東海端，光看橫貫這兩字就大器磅礴。事實上，南橫是不可用感覺的，是要親臨，才知何謂一覽眾山小，甚麼是雲深不知處、青山綿延的風貌。…
網友回應
熱門新聞
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師10秒內被KO
- MiLB》連2日開轟！林子偉寫個人生涯新頁
- 北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演
- 龍皇后驚悚肉搏男星 再度上空露點
- 川普狂人戰術 北韓沒在怕
- 驚險直擊！飛機失去機輪 降落摩擦大量火花
- 盧學叡長征祕魯高攀 挑戰懸崖飯店
- 兄弟本色轟蛋過關 緊Hold分貝數低空飛過
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 中和街頭駁火 警匪互開30餘槍對峙中
- MLB》右臂不適拒受檢 雷神：身體狀況我最清楚！
- 楊麗花喜收接班人 陳亞蘭忙翻喊救命
- 林真亦狠掐高宇橋 全為了《最完美的女孩》
- （獨家）男歌手才被同志交友軟體盜照 又遇南韓妹搭訕
- 專販毒給親友鄰居 警上門針筒插手
- 《謠言終結站》土雞蛋比較營養？ 專家︰都一樣營養
- 華信招空服員 首度考「體能」舉行李箱
- MLB》卡布雷拉延長賽開轟 白襪擒虎6連勝（影音）
- 自由廣場》藥引和馬前卒
- （影音）孔劉雙聲帶「叫床」 加碼啾啾啾撩台妹
- 太麻里曙光馬拉松賽 選手體驗部落人文
- 網球》不敵法國好手 莎娃斯圖加特止步4強
- 為氣候變遷抗戰 李奧納多率上千人上街示威遊行
- 杜特蒂：東協峰會未討論南海爭議
- 國道拋錨可找中油免費拖吊？高公局：早沒這項服務
- 女士官救車禍婦 里民讚國軍楷模
- 山水米混越南米 泉順少東緩刑四年
- 抓蟑螂秘訣！放這東西在角落 隔天滿滿的都是小強...
- 舞者樂手突暴動 張智成港都開唱驚哭
- 《健康聚寶盆》使用鼻胃管 防不了吸入性肺炎
- 日前外流草稿 暗批中國造成南海局勢緊張 疑北京施壓 東協峰會聯合聲明難產
- 吃了誠實豆沙包！被問從益智節目得到啥 周董妙答…
- 仰德傳承賽》前10僅差3桿 好「推手」料登頂
- 病友霸凌 3女壓1女頭浸水桶
- 當「奶襲哥」襲胸女乘客 色男竟稱：她胸部對著我…
- 對望毛小孩 街友這舉動好暖心…
- 張智成開唱被設計 驚喜慶生噴淚
- 自由廣場》北京應正面解讀蔡總統四點談話
- 嘲弄癌症倖存青少年 前《復聯》導演慘挨轟出面道歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉成功小旅行 帶客訪巷弄美食
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分