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〈南部〉成功小旅行 帶客訪巷弄美食

2017-04-30

〔記者張存薇／成功報導〕深入巷弄吃好料！東管處五月一日起推出台東縣「成功小鎮漁村風情之旅」，委由在地的成功鎮愛鄉協會設計結合文史與美食的遊程，帶領遊客品嘗真材實料又美味的漁村小吃！

東管處副處長林維玲指出，遊客到成功不要只是看看漁港，或當成旅程的中繼站，成功鎮是傳統漁村，保存了獨特的鏢旗魚文化，也有很多老店，遊客可以慢慢走，品嘗在地美食。

她指出，今年的小旅行委由成功鎮愛鄉協會導覽，行程包括訪成功海洋環境教室、漁船上架所、漁市場拍賣、製冰廠、旗魚神廟、基翬潮間帶、三仙台、比西里岸等景點，也有特色小吃。

小旅行推出美食七選二遊程，參與的美食包括有八十年歷史、師承日本和果子技術的福和成餅舖草仔粿、麻糬及封仔餅，丸昌漁行提供現撈的旗魚生魚片，巷口黃金刈包以南瓜麵皮搭配在地酥炸鬼頭刀、花生粉，卡滋爾小吃更一口氣推出鬼頭刀魚乾粽、魚乾滷肉飯等，還有東粄香米食、王記鬼頭刀炸魚柳、成功傳統豆花等，令人垂涎。

漁村風情之旅兩人成行，含導覽與特色美食，每人兩百元，預約專線：089-851174、089-851276 、或洽東管處官網，遊客若時間充裕，還可預約自費參加體驗旗魚丸或海藻麻糬ＤＩＹ。

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  • 以鬼頭刀魚乾做的各種特色小吃。（記者張存薇攝）

    以鬼頭刀魚乾做的各種特色小吃。（記者張存薇攝）

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