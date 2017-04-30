〈北部〉頭份「四月八」席開百桌 今民俗踩街
2017-04-30
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市「四月八」今年重返客委會客庄十二大節慶，昨晚公所前廣場席開一百桌，重現早年節慶席宴辦桌的熱鬧場面；今天傍晚還有民俗踩街。
農曆四月八，本是釋迦牟尼誕辰日，在頭份市卻是「媽祖迎神賽會」。地方相傳，民國初年，上街屠宰業賴元造等人與下街黃陳兩家士紳，於元宵節舉辦花燈對抗比賽，難分軒輊，遂於三月廿三日媽祖生再較量，輸贏仍未定奪，乃在四月八總決賽。
田寮永貞宮共襄盛舉，組織四大庄迎媽祖到北港過火，回到頭份演戲酬神，商販也趁機「趕集」、「赴墟」，數以萬計的食客再入市湊熱鬧，形成頭份年度盛況。
隨著時代轉變，當年的盛情宴客如今已無法比擬，但公所邀約民眾認桌，相聚品嚐客家四炆四炒，讓大家重溫頭份客庄熱情。縣長徐耀昌、客委會副主委楊長鎮、立委徐志榮、苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明、後龍鎮長朱秋龍、苑裡鎮長杜文卿等人也參與。
另，苗縣今年桂竹筍產量大增，縣內最大產區的泰安鄉，昨在雪霸國家公園管理處汶水遊客中心舉辦展售活動，安排原住民表演團體演出，韻律感十足的舞蹈加上宛如天籟般的音樂，讓遊客讚嘆不已，配合現場的桂竹筍，遊客「好看又好吃」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
黨籍案勝訴 賴進坤要國民黨還公道
國民黨去年以花蓮縣議會議長賴進坤為綠營人士「助選」為由，由黨主席洪秀柱將賴開除黨籍，賴認為黨中央處分違反民主原則，向台北地院提出確認黨員資格…
網友回應
熱門新聞
- 萬丹2死5傷重大車禍 駕駛竟然沒駕照
- 杜特蒂把北韓頻射彈當玩煙火 「想玩就讓他去玩」
- 李哲藝創灣聲樂團 傳揚台味古典樂
- 自由廣場》羈押庭夜訊，何須全禁？
- 〈戀愛應援團〉當遇見屬於自己的安娜
- 豐臀金被搶劫後大轉性 只想當好媽媽
- 1分鐘賺2150萬 血汗《巴黎交易員》年休4天
- 國民黨魁選舉政見會 郭台銘成2020話題
- 施工挖斷瓦斯管 火焰竄3樓高
- 沒依公司規定時間懷孕生子 中國女子遭罰8882元
- 北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演
- 總統：前瞻建設 平衡城鄉
- 04/30 各報重點新聞一覽
- 劉奕兒豔遇變調 遭義大利鮮肉尾隨回飯店
- 蔣智賢飆怪力 第10轟飛出洲際球場
- 美職》非洲球員首先發 英戈培猛敲3安
- 核一廠2號機降載運轉留力 挹注夏季供電
- 自由廣場》（李筱峰專欄）你來兮乎？
- 毒孫涉縱火 燒死癱瘓阿嬤
- 森進一花蓮開唱 鮮花席致癌歿粉絲
- 搭雲霄飛車後胸痛 原來縱膈腔氣腫作怪
- 無照男失控撞民宅 女友懷胎赴黃泉
- 自由廣場》《瓶中美人》談書寫創傷回憶
- 國民黨魁政見會》吳倡黨內民主 郝打青年參政 洪談黨員認同
- 杜特蒂：東協峰會未討論南海爭議
- 自由廣場》藥引和馬前卒
- 積分世界第一 文姿云備戰亞運 劍指奧運
- 改革有感 砍大官》部長級月退 立委促降天花板
- 吳永仁中職開球 運球打通關
- 閨密證實方媛懷孕！ 郭富城網紅妻懷的是...
- 王勝偉雙紀錄倒數 百觸聽天由命
- 北韓搗彈 東京地鐵首度停駛
- 張武修：參與WHA 我應爭取下任幹事長支持
- 女同志怒剪情敵髮 逼裸跪朗讀切結書
- 沃爾爆氣42分 巫師收鷹復仇
- 〈失戀共和國〉答案在妳心中
- 大福彩頭獎摃龜
- 奧運金牌加持 田徑亞巡賽 台北站閃星光
- 2A遇上救援王 張育成轟出去
- 駭客勒贖Netflix 要脅曝光未上檔影集
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉頭份「四月八」席開百桌 今民俗踩街
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分