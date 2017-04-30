| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉頭份「四月八」席開百桌 今民俗踩街

2017-04-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市「四月八」今年重返客委會客庄十二大節慶，昨晚公所前廣場席開一百桌，重現早年節慶席宴辦桌的熱鬧場面；今天傍晚還有民俗踩街。

農曆四月八，本是釋迦牟尼誕辰日，在頭份市卻是「媽祖迎神賽會」。地方相傳，民國初年，上街屠宰業賴元造等人與下街黃陳兩家士紳，於元宵節舉辦花燈對抗比賽，難分軒輊，遂於三月廿三日媽祖生再較量，輸贏仍未定奪，乃在四月八總決賽。

田寮永貞宮共襄盛舉，組織四大庄迎媽祖到北港過火，回到頭份演戲酬神，商販也趁機「趕集」、「赴墟」，數以萬計的食客再入市湊熱鬧，形成頭份年度盛況。

隨著時代轉變，當年的盛情宴客如今已無法比擬，但公所邀約民眾認桌，相聚品嚐客家四炆四炒，讓大家重溫頭份客庄熱情。縣長徐耀昌、客委會副主委楊長鎮、立委徐志榮、苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明、後龍鎮長朱秋龍、苑裡鎮長杜文卿等人也參與。

另，苗縣今年桂竹筍產量大增，縣內最大產區的泰安鄉，昨在雪霸國家公園管理處汶水遊客中心舉辦展售活動，安排原住民表演團體演出，韻律感十足的舞蹈加上宛如天籟般的音樂，讓遊客讚嘆不已，配合現場的桂竹筍，遊客「好看又好吃」。

廣告
  • 頭份市公所前廣場昨晚席開一百桌，重現早年「四月八」席宴辦桌的熱鬧場面。（記者彭健禮攝）

    頭份市公所前廣場昨晚席開一百桌，重現早年「四月八」席宴辦桌的熱鬧場面。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
黨籍案勝訴 賴進坤要國民黨還公道

國民黨去年以花蓮縣議會議長賴進坤為綠營人士「助選」為由，由黨主席洪秀柱將賴開除黨籍，賴認為黨中央處分違反民主原則，向台北地院提出確認黨員資格…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧雞腿炊飯
古早味✧花生軟糖
好清爽✧醉雞捲
牛排的血水不是血？
轉寄

標題：〈北部〉頭份「四月八」席開百桌 今民俗踩街


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月30日‧星期日‧丁酉年四月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.