〈北部〉頭份「四月八」席開百桌 今民俗踩街

2017-04-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市「四月八」今年重返客委會客庄十二大節慶，昨晚公所前廣場席開一百桌，重現早年節慶席宴辦桌的熱鬧場面；今天傍晚還有民俗踩街。

農曆四月八，本是釋迦牟尼誕辰日，在頭份市卻是「媽祖迎神賽會」。地方相傳，民國初年，上街屠宰業賴元造等人與下街黃陳兩家士紳，於元宵節舉辦花燈對抗比賽，難分軒輊，遂於三月廿三日媽祖生再較量，輸贏仍未定奪，乃在四月八總決賽。

田寮永貞宮共襄盛舉，組織四大庄迎媽祖到北港過火，回到頭份演戲酬神，商販也趁機「趕集」、「赴墟」，數以萬計的食客再入市湊熱鬧，形成頭份年度盛況。

隨著時代轉變，當年的盛情宴客如今已無法比擬，但公所邀約民眾認桌，相聚品嚐客家四炆四炒，讓大家重溫頭份客庄熱情。縣長徐耀昌、客委會副主委楊長鎮、立委徐志榮、苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明、後龍鎮長朱秋龍、苑裡鎮長杜文卿等人也參與。

另，苗縣今年桂竹筍產量大增，縣內最大產區的泰安鄉，昨在雪霸國家公園管理處汶水遊客中心舉辦展售活動，安排原住民表演團體演出，韻律感十足的舞蹈加上宛如天籟般的音樂，讓遊客讚嘆不已，配合現場的桂竹筍，遊客「好看又好吃」。